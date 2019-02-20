Седокова спела в дуэте очень личную песню и выяснила, кому ее посвятили.

"Потерянное царство - это про их брак": Седокова спела в неожиданном дуэте instagram.com/annasedokova

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Украинская певица Анна Седакова, которая живет и выступает в России, записала с российским репером Alexander ST Stepanov песню “Спички“. В своем Инстаграм Анна выставила трек и поделилась, кому его посвятил Степанов.

Несколько дней назад, я спросила у @st_stoizsta ,про кого эта песня. Про жену или ту девушку, которая появилась у него ( У его вымышленного героя ), без которой его герой не хочет возвращаться в двушку. Читай также: Тодоренко показала в шоу двойника Эми Уайнхаус и назвала любимых певцов Я правда считала, что он не хочет возвращаться в двушку, где его ждёт жена, без той, кто ему стал дорог, а ST мне сказал, что это слова для жены. Потерянное царство - это про их брак ( мы, кстати, сделали приличную версию, как вы и просили, она доступна по ссылке у меня в сториз ).

🤔 хммм, а я одна считала, что эти слова для другой девушки? О ком песня? #СПИЧКИ, - написала Седокова.

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Подписчики Седоковой прокомментировали пост, отметив, что их также заинтересовала история создания песни.

Я тоже задумывалась про жену это или про вторую женщину, - написали в Сети.

Я тоже думала, что для девушки. А мне бы больше понравилось если бы всю песню пели только Вы, - написали подписчики.

Для меня эта песня о начале конца, о том как люди могут поступать с когда-то любимыми, о том, что незаменимых нет и о том что все заканчивается. С первых ноток влюбилась в эту песню 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 - отметили в комментариях.



Ранее мы писали, что Седокова опубликовала фото с сыном.