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"Потерянное царство - это про их брак": Седокова спела в неожиданном дуэте

Комментариев: 1
Седокова спела в дуэте очень личную песню и выяснила, кому ее посвятили.

"Потерянное царство - это про их брак": Седокова спела в неожиданном дуэте
instagram.com/annasedokova

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Украинская певица Анна Седакова, которая живет и выступает в России, записала с российским репером Alexander ST Stepanov песню “Спички“. В своем Инстаграм Анна выставила трек и поделилась, кому его посвятил Степанов.

Несколько дней назад, я спросила у @st_stoizsta ,про кого эта песня. Про жену или ту девушку, которая появилась у него ( У его вымышленного героя ), без которой его герой не хочет возвращаться в двушку.

 

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Я правда считала, что он не хочет возвращаться в двушку, где его ждёт жена, без той, кто ему стал дорог, а ST мне сказал, что это слова для жены.

Потерянное царство - это про их брак ( мы, кстати, сделали приличную версию, как вы и просили, она доступна по ссылке у меня в сториз ).


🤔 хммм, а я одна считала, что эти слова для другой девушки? О ком песня? #СПИЧКИ, - написала Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько дней назад, я спросила у @st_stoizsta ,про кого эта песня. Про жену или ту девушку, которая появилась у него ( У его вымышленного героя ), без которой его герой не хочет возвращаться в двушку. Я правда считала, что он не хочет возвращаться в двушку, где его ждёт жена, без той, кто ему стал дорог, а ST мне сказал, что это слова для жены. Потерянное царство - это про их брак ( мы, кстати, сделали приличную версию, как вы и просили, она доступна по ссылке у меня в сториз ). 🤔 хммм, а я одна считала, что эти слова для другой девушки? О ком песня? #СПИЧКИ

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Подписчики Седоковой прокомментировали пост, отметив, что их также заинтересовала история создания песни.

Я тоже задумывалась про жену это или про вторую женщину, - написали в Сети.

Я тоже думала, что для девушки. А мне бы больше понравилось если бы всю песню пели только Вы, - написали подписчики.

Для меня эта песня о начале конца, о том как люди могут поступать с когда-то любимыми, о том, что незаменимых нет и о том что все заканчивается. С первых ноток влюбилась в эту песню 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 - отметили в комментариях.


Ранее мы писали, что Седокова опубликовала фото с сыном.

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Теги: Анна Седокова, перебежчики
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  21.02.2019, 13:24
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pусский
Хочу нюхнуть, чем Анька срёт из своей гнойной сраньки! Потом воткну ей палец в обосранную жопу и подрачу, бля!
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