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"На это можно смотреть вечно": Лобода показала, как мужчины танцуют под ее трек

Комментариев: 4
Светлана Лобода опубликовала забавное видео из спортзала.

"На это можно смотреть вечно": Лобода показала, как мужчины танцуют под ее трек
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода выложила в Сеть забавное видео из спортзала. В кадре - четверо мужчин на беговых дорожках танцуют под песню Лободы “Инстадрама“, выполняя при этом сложные па.

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Мнения поклонников разделились, часть отметила, что “не гоже мужикам под Лободу танцевать“, однако, в большинстве комментариев танец похвалили.

Красиво мальчики тренируются! - написали в Сети.


Блин крутые...большие молодцы....)🔥🔥🔥❤️я представляю как это тяжело,глядя на их ноги... - написали в комментариях. 


Волочкова обзавидуется😂, - прокомментировали в Сети.

 

На это можно смотреть вечно, - написали фолловеры.
 

Ранее мы писали, что Лобода покорила сеть очередным снимком в ванной.

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Теги: Светлана Лобода, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  21.02.2019, 13:28
Оценка:  0
pусский
Она будет смотреть вечно, как я драчу на её вывернутую пиздy!
гость  (аноним)  21.02.2019, 13:27
Оценка:  0
гость
это они дрочат под музыку ботоксной шлюхи. Это очень модно у диких племен.
гость  (аноним)  21.02.2019, 13:22
Оценка:  0
гость
Губошлепка Лобода оченно нравится узкоглазым чукчам.
Zorro-Gerda-50    21.02.2019, 12:57
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
Узкоглазые ватники в спорт зале в рашке ! На хрен они украинцам нужны ?
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