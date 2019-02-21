"На это можно смотреть вечно": Лобода показала, как мужчины танцуют под ее трек
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Певица Светлана Лобода выложила в Сеть забавное видео из спортзала. В кадре - четверо мужчин на беговых дорожках танцуют под песню Лободы “Инстадрама“, выполняя при этом сложные па.
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Мнения поклонников разделились, часть отметила, что “не гоже мужикам под Лободу танцевать“, однако, в большинстве комментариев танец похвалили.
Красиво мальчики тренируются! - написали в Сети.
Блин крутые...большие молодцы....)🔥🔥🔥❤️я представляю как это тяжело,глядя на их ноги... - написали в комментариях.
Волочкова обзавидуется😂, - прокомментировали в Сети.
На это можно смотреть вечно, - написали фолловеры.
Ранее мы писали, что Лобода покорила сеть очередным снимком в ванной.
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