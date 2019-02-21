Светлана Лобода опубликовала забавное видео из спортзала.

"На это можно смотреть вечно": Лобода показала, как мужчины танцуют под ее трек instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода выложила в Сеть забавное видео из спортзала. В кадре - четверо мужчин на беговых дорожках танцуют под песню Лободы “Инстадрама“, выполняя при этом сложные па.

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Мнения поклонников разделились, часть отметила, что “не гоже мужикам под Лободу танцевать“, однако, в большинстве комментариев танец похвалили.

Красиво мальчики тренируются! - написали в Сети.



Блин крутые...большие молодцы....)🔥🔥🔥❤️я представляю как это тяжело,глядя на их ноги... - написали в комментариях.



Волочкова обзавидуется😂, - прокомментировали в Сети.

На это можно смотреть вечно, - написали фолловеры.



Ранее мы писали, что Лобода покорила сеть очередным снимком в ванной.