Жанна Бадоева похвасталась сходством с легендарной актрисой

Ведущая ищет сходство с главной героиней фильма "Унесенные ветром".

Известная телеведущая Жанна Бадоева порадовала поклонников новым постом в Instagram. Звезда сообщила, что ей часто говорят о сходстве с актрисой Вивьен Ли в образе Скарлетт О`Хары из фильма “Унесенные ветром“.

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Ведущая решила спросить у подписчиков, действительно ли она похожа на Скарлетт О`Хару. Бадоева опубликовала свое фото и снимок британской актрисы Вивьен Ли и попросила фанатов найти сходство.

Я тут в комментариях увидела, что многие из вас нашли внешние сходства с актрисой Скарлетт О'Хара. Удивилась и пошла смотреть в интернете фото Скарлетт. Загрузила фото для сравнения, похожи? – спросила Жанна.

Многие подписчики написали, что Бадоева очень красива, но совсем не похожа на Вивьен Ли. “Не похожа. Только образ.“, “Нет, разные! Красавица и умница! но обе прекрасны“, “Нет, не похожи. Только стиль одежды“, - пишут в комментариях к публикации.

Напомним, ранее Жанна Бадоева выложила архивное фото с подругой.