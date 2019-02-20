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Светлана Лобода "взорвала" Сеть новым снимком в ванной

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За пару часов кадр собрал больше 50 тысяч лайков.
Светлана Лобода "взорвала" Сеть новым снимком в ванной
Светлана Лобода "взорвала" Сеть новым снимком в ванной

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото в Instagram.

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На свежем снимке исполнительница позирует лежа в ванной в сверкающем платье с  черной накидкой и в черных босоножках.

Всего за несколько часов новый кадр певицы собрал больше 50-ти тысяч лайков.

“A little party never killed nobody“, - подписала снимок Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A little party never killed nobody

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода необычно исполнила свои “40 градусов“.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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