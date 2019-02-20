Светлана Лобода "взорвала" Сеть новым снимком в ванной
За пару часов кадр собрал больше 50 тысяч лайков.
Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото в Instagram.
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На свежем снимке исполнительница позирует лежа в ванной в сверкающем платье с черной накидкой и в черных босоножках.
Всего за несколько часов новый кадр певицы собрал больше 50-ти тысяч лайков.
“A little party never killed nobody“, - подписала снимок Лобода.
Напомним, ранее Светлана Лобода необычно исполнила свои “40 градусов“.
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