Светлана Лобода "взорвала" Сеть новым снимком в ванной

За пару часов кадр собрал больше 50 тысяч лайков.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новым фото в Instagram.

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На свежем снимке исполнительница позирует лежа в ванной в сверкающем платье с черной накидкой и в черных босоножках.

Всего за несколько часов новый кадр певицы собрал больше 50-ти тысяч лайков.

“A little party never killed nobody“, - подписала снимок Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода необычно исполнила свои “40 градусов“.