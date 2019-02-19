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"Тина, что ты с нами творишь": Кароль поделилась красивыми дерзкими фото

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Тина Кароль порадовала фанатов несколькими смелыми фото .

"Тина, что ты с нами творишь": Кароль поделилась красивыми дерзкими фото
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая любит примерять смелые и необычные образы, выставила в Сеть новые яркие фото. Так, в Инстаграм артистки появился снимок в сиреневом платье с оборками - с глубоким вырезом. Голова певицы заброшена назад, глаза прикрыты, а губы украшает “фирменная“ красная помада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Фолловеры бурно отреагировали на фото Кароль и оставили множество позитивных комментариев.

Шикарное платье 😍шикарная Тина♥️, - написали фолловеры.


Сама нежность, - отметили в комментариях.


Боже, Тина что ты с нами делаешь. Шикарная просто шикарная ❤️❤️❤️, - написали поклонники.
 

Ранее Тина Кароль выставила коллаж из фото в ярком комбидрессе. С плеч Кароль мягко спадает накидка. Обувь певица предпочла блестящую, на шпильке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

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Коллаж также удостоился похвалы и восхищения фолловеров.

Ви як завжди ледi, - написали под фото.


Совсем исхудала! Приезжайте с Ванечкой я оладьи состряпал😜🌼💖 - распереживались фолловеры. 


Гарно і ніжно, - написали поклонники. 


Ууух, горячо🔥💕 - отметили в Сети.
 

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за сценический наряд. 

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Теги: Тина Кароль, откровенные наряды
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.02.2019, 11:18
Оценка:  0
гость
какой слив (комментируют адекватные люди, а не фанатики стареющей разведенки)
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