Тина Кароль порадовала фанатов несколькими смелыми фото .

"Тина, что ты с нами творишь": Кароль поделилась красивыми дерзкими фото instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль, которая любит примерять смелые и необычные образы, выставила в Сеть новые яркие фото. Так, в Инстаграм артистки появился снимок в сиреневом платье с оборками - с глубоким вырезом. Голова певицы заброшена назад, глаза прикрыты, а губы украшает “фирменная“ красная помада.

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Фолловеры бурно отреагировали на фото Кароль и оставили множество позитивных комментариев.

Шикарное платье 😍шикарная Тина♥️, - написали фолловеры.



Сама нежность, - отметили в комментариях.



Боже, Тина что ты с нами делаешь. Шикарная просто шикарная ❤️❤️❤️, - написали поклонники.



Ранее Тина Кароль выставила коллаж из фото в ярком комбидрессе. С плеч Кароль мягко спадает накидка. Обувь певица предпочла блестящую, на шпильке.

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Коллаж также удостоился похвалы и восхищения фолловеров.

Ви як завжди ледi, - написали под фото.



Совсем исхудала! Приезжайте с Ванечкой я оладьи состряпал😜🌼💖 - распереживались фолловеры.



Гарно і ніжно, - написали поклонники.



Ууух, горячо🔥💕 - отметили в Сети.



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