Машу Ефросинину заподозрили в беременности

Ведущая заинтриговала поклонников новым постом в соцсети.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала фанатов свежим снимком. На новом кадре в Instagram звезда как всегда предстала в стильном образе. Но вот подпись к фото вызвала у поклонников много вопросов.

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Знаменитость спросила у подписчиков, бывало ли у них такое, что из-за внезапной новости им приходилось менять все планы.

“Никак не привыкну к тому, что обычный новый день может неожиданно принести новость, задающую твоей жизни новый вектор. Бывает так у вас?“ - поинтересовалась Ефросинина.

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Подписчики решили угадать, что же скрывается за словами ведущей. В коментарях даже появилась версия, что телеведущая беременна.

“Маша! Вот всегда Вы так! Умеете интриговать“, “Вы беременны?“, “Малышь?“, - написали фанаты. Но сама Маша Ефросинина пока что никак не прокоментировала версию подписчиков.

Напомним, ранее Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду.