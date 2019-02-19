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Машу Ефросинину заподозрили в беременности

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Ведущая заинтриговала поклонников новым постом в соцсети.
Машу Ефросинину заподозрили в беременности
Машу Ефросинину заподозрили в беременности
instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала фанатов свежим снимком. На новом кадре в Instagram звезда как всегда предстала в стильном образе. Но вот подпись к фото вызвала у поклонников много вопросов.

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Знаменитость спросила у подписчиков, бывало ли у них такое, что из-за внезапной новости им приходилось менять все планы.

“Никак не привыкну к тому, что обычный новый день может неожиданно принести новость, задающую твоей жизни новый вектор. Бывает так у вас?“ - поинтересовалась Ефросинина.

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Подписчики решили угадать, что же скрывается за словами ведущей. В коментарях даже появилась версия, что телеведущая  беременна.

“Маша! Вот всегда Вы так! Умеете интриговать“, “Вы беременны?“, “Малышь?“,  -  написали фанаты. Но сама Маша Ефросинина пока что никак не прокоментировала версию подписчиков.

Напомним, ранее Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду.

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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