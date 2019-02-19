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Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду

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Хореограф написала список вещей, которые не успела совершить в детстве.
Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду
Алена Шоптенко решила попробовать себя в танцах на льду
instagram.com/alena_shoptenko

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко порадовала поклонников новым фото в соцсети. Звезда показала в Instagram, как впервые в жизни катается на коньках.

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В подписи к снимку Алена рассказала, что у нее есть список вещей, которые она еще не успела совершить. И теперь практически все свободное время Шоптенко пытается сократить этот список.

“В начале года я приняла очень важное для себя решение кардинально поменять привычный ход моей жизни и практически все свободное время, которое дарит мне АА, я стараюсь уделять именно этому процессу. Честно говоря, все пока дается очень трудно, но еще по танцам знаю, что со временем будет легче, главное не останавливаться.  Например, я написала список, чего никогда не делала и оказалось, что Война и мир не такое уж и длинное произведение. Большинство пунктов как обычно можно сделать за день, но почему-то у меня этого дня так за всю жизнь и не нашлось. Обо всем этом я детальнее расскажу вам чуть позже, а пока поздравьте меня – я впервые в жизни каталась на коньках! И знаете что? Я поняла, что есть что-то крепче моего характера. Это лед“, - сообщила Алена Шоптенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я давно ничего не постила не потому, что в моей жизни ничего не происходит, а скорее потому, что в моей жизни, кажется, теперь наоборот происходит все. В начале года я приняла очень важное для себя решение кардинально поменять привычный ход моей жизни и практически все свободное время, которое дарит мне АА, я стараюсь уделять именно этому процессу. Честно говоря, все пока дается очень трудно, но еще по танцам знаю, что со временем будет легче, главное не останавливаться. Например, я написала список, чего никогда не делала и оказалось, что Война и мир не такое уж и длинное произведение. Большинство пунктов как обычно можно сделать за день, но почему-то у меня этого дня так за всю жизнь и не нашлось. Обо всем этом я детальнее расскажу вам чуть позже, а пока поздравьте меня – я впервые в жизни каталась на коньках! И знаете что? Я поняла, что есть что-то крепче моего характера Это лед.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Напомним, ранее Алан Бадоев поставил Полякову на коньки и утопил в проруби.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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