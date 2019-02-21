Солистка группы KAZKA выложила в Сеть, как поет в живую сложную для исполнения композицию.

KAZKA решила реабилитироваться перед фанатами - получилось или нет (с видео) instagram.com/kazka.band

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Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которую недавно раскритиковали в Сети за фальшивое исполнение песни Apart во втором полуфинале нацотбора Евровидения-2019 выложила видео, как она поет в живую. Певица исполнила композицию Hurt - Christina Aguilera, Linda Perry, and Mark Ronson.

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Мнения поклонников снова разделились. Большинству понравилось исполнение и они уточнили, что же не удалось на конкурсе. Однако, часть фолловеров утвердились во мнении, что Зарицкую лучше слушать в записях.

Зачем эта постоянная вибрация в голосе? Без нее ведь голос мягче... У Агилеры в этой песне голос совсем бархатный. А у Вас, Саша, грубо звучит. Не Ваша это песня, - написали в Сети.



А ведь даже не профессиональному музыканту слышно, что Вы с музыкой в разные стороны звучите... - написали в комментариях.

Читай также: “Евровидение 2019“: Украина “вылетела“ из топ-3 по версии букмекеров Я никого не оскорбляла, но и закрывать глаза и писать “о это было лучше“ я не собираюсь, это мягко говоря не лучший кавер на её песню. И да, я думаю если бы я спела их песню, вы бы сразу сравнили меня с ней, - написали в Сети.



Песня слишком сложная для вас, простите.. - написали фолловеры.

Ранее мы писали, кто выступит в финале нацотбора Евровидения-2019

