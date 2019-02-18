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"Евровидение 2019": Украина "вылетела" из топ-3 по версии букмекеров

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Опубликованы свежие прогнозы букмекеров касательно конкурса "Евровидение-2019".
"Евровидение 2019": Украина "вылетела" с топ-3 по версии букмекеров
"Евровидение 2019": Украина "вылетела" с топ-3 по версии букмекеров
eurovision.tv

Несмотря на то, что Украина еще не выбрала представителя на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“, букмекеры уже пророчат нашей стране место в топ-10.

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Ранее Украина была на 16 месте в рейтинге, затем занимала восьмое, потом попала в топ-5 стран-конкурсантов, а позже поднялась на 3 место.

Сейчас, по мнению букмекеров, Украина опустилась на 9 место. На первую строчку букмекеры поставили Россию. На втором месте оказалась Швеция, на третьем - Италия. Рейтинг выглядит так:

Прогнозы букмекеров на
Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2019"
eurovisionworld.com

Отметим, что финал Нацотбора на “Евровидение-2019“ состоится в эту субботу, 23 февраля. Кто прошел в финал, можно посмотреть здесь.

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Теги: Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  18.02.2019, 13:17
Оценка:  0
pусский
ГЫ-ГЫ-ГЫ, укропоидов везде опускают!
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