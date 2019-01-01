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Нацотбор на "Евровидение-2019": участники финала

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В субботу, 23 февраля, пройдет финал Нацотбора на "Евровидение 2019". В нем примут участие 6 групп и сольных исполнителей.
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники финала
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники финала
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 23 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший пройдет финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .

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За  право представлять нашу страну будут бороться шесть исполнителей, а именно MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, KAZKA, Freedom Jazz.

Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Порядок выступлений участников финала Нацотбора на “Евровидение-2019“

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    Freedom-jazz
  2. YUKO
  3. MARUV
  4. Brunettes Shoot Blondes
  5. KAZKA
  6. ANNA MARIA

Песни участников финала Нацотбора:

  • Freedom jazz – Cupidon

  • YUKO – GALYNA GULIALA

  • MARUV – Siren song

  • Brunettes Shoot Blondes – Houston

  • KAZKA – Apart

ANNA MARIA – My Road

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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