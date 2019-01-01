Нацотбор на "Евровидение-2019": участники финала
В субботу, 23 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший пройдет финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“ .
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За право представлять нашу страну будут бороться шесть исполнителей, а именно MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, KAZKA, Freedom Jazz.
Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз станет Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа будет Надежда Матвеева.
Состав судьей остался с прошлого года. Оценивать выступления участников вновь будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Порядок выступлений участников финала Нацотбора на “Евровидение-2019“
Читай также: “Евровидение 2019“: Украина “вылетела“ из топ-3 по версии букмекеровFreedom-jazz
- YUKO
- MARUV
- Brunettes Shoot Blondes
- KAZKA
- ANNA MARIA
Песни участников финала Нацотбора:
- Freedom jazz – Cupidon
- YUKO – GALYNA GULIALA
- MARUV – Siren song
- Brunettes Shoot Blondes – Houston
- KAZKA – Apart
ANNA MARIA – My Road
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.
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