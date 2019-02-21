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Полякову "застукали" за страстным поцелуем с Астафьевой

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Певица показала пикантный кадр с предстоящего фильма.
Полякову "застукали" за страстным поцелуем с Астафьевой
Полякову "застукали" за страстным поцелуем с Астафьевой
instagram.com/polyakovamusic

Популярная певица Оля Полякова удивила поклонников новым постом в Instagram. Звезда разместила короткое видео, на котором целуется с Дашей Астафьевой.

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Как оказалось, Полякова показала кадр из нового фильма “Свингеры 2“, премьера которого состоится 1 марта.

“Ты когда-нибудь целовалась с подружкой? А хотела?“ – поинтересовалась у фанаток Оля Полякова.

Напомним, ранее 13-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, как зарабатывает деньги

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Теги: Оля Полякова, Даша Астафьева, Свингеры 2
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Источник: Ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  21.02.2019, 15:50
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