Певица показала пикантный кадр с предстоящего фильма.

Полякову "застукали" за страстным поцелуем с Астафьевой instagram.com/polyakovamusic

Популярная певица Оля Полякова удивила поклонников новым постом в Instagram. Звезда разместила короткое видео, на котором целуется с Дашей Астафьевой.

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Как оказалось, Полякова показала кадр из нового фильма “Свингеры 2“, премьера которого состоится 1 марта.

“Ты когда-нибудь целовалась с подружкой? А хотела?“ – поинтересовалась у фанаток Оля Полякова.

Напомним, ранее 13-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, как зарабатывает деньги