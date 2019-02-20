Верка Сердючка выступит на "Евровидение-2019"

Звезда станет приглашенным гостем главного песенного конкурса Европы.

Украинский певец и судья Нацотбора на “Евровидение-2019“ Андрей Данилко в образе Верки Сердючки вновь попытается покорить сцену главного песенного конкурса Европы.

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Сердючка станет приглашенным гостем “Евровидения-2019“ в Израиле. Какую песню исполнит Верка Сердючка в Тель-Авиве, пока неизвестно.

“Организаторы Евровидения уже пригласили нас выступить. И ... ДА - мы это сделаем!“ – рассказал Андрей Данилко.

Отметим, что Верка Сердючка представляла Украину на “Евровидении-2007“ с песней “Dancing Lasha Tumbai“ и заняла второе место.

Напомним, ранее KAZKA ответили на критику телезрителей и музыкальных экспертов.