Теперь скромница: Настя Каменских примерила непривычный образ
Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK поделилась с поклонниками радостною новостью.
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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором появилась в непривычном скромном наряде. На снимке артистка позирует в обтягивающем гольфе и джинсах с завышенной талией.
В подписи к фото, звезда объяснила, что хотела предстать перед подписчиками в деловом виде, из-за чего вся ее команда “ржала за кадром“. Каменских рассказала, что сейчас готовит для фанов много интересных новинок.
“Это я в офисе. Вся моя команда #nkteam ржёт за кадром. Мы очень много готовим для вас... Много много много!!! И я так счастлива, что это много создаётся с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками!“ – написала Каменских.
Это яв офисе вся моя команда #nkteam ржёт за кадром мы очень много готовим для вас ... много много много !!! И я так счастлива, что это много создаётся с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками ! Люблю и благодарна сильно, что вы у меня есть @pashkevych @ilona_ku @upintothesky @kv.anna @tony_krash #nice2cu #company
Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением.
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