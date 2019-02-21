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Теперь скромница: Настя Каменских примерила непривычный образ

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Певица заинтриговала подписчиков новым постом в Instagram.
Теперь скромница: Настя Каменских примерила непривычный образ
Теперь скромница: Настя Каменских примерила непривычный образ
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, известна также под псевдонимом NK поделилась с поклонниками радостною новостью.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором появилась в непривычном скромном наряде. На снимке артистка позирует в обтягивающем гольфе и джинсах с завышенной талией.

В подписи к фото, звезда объяснила, что хотела предстать перед подписчиками в деловом виде, из-за чего вся ее команда “ржала за кадром“. Каменских рассказала, что сейчас готовит для фанов много интересных новинок.

“Это я в офисе. Вся моя команда #nkteam ржёт за кадром. Мы очень много готовим для вас... Много много много!!! И я так счастлива, что это много создаётся с моими любимыми лапочками, бусинками, котиками!“ – написала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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    22.02.2019, 11:11
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