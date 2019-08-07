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Алина Гросу растрогала Сеть новым фото с мужем Александром

Комментариев: 2
Певица Алина Гросу опубликовала свежее фото со своим супругом Александром.
Алина Гросу растрогала Сеть новым фото с мужем Александром
Алина Гросу растрогала Сеть новым фото с мужем Александром
instagram.com/alina_grosu

Эпатажная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу, которая в июне сыграла свадьбу в Италии, очаровала поклонников свежим снимком с супругом, 25-летним российским бизнесменом Александром Комковым.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала кадр, на котором она обнимает мужа. Снимок был сделан во время прогулки по парку.На фото Алина запечатлена в светлом платье с орнаментом, а ее супруг в темном пиджаке, белой рубашке и джинсах.

В подписи к публикации предложила фанам публиковать свои свадебные фото в Instagram-Stories и отмечать ее.

“Девчонки, выставляйте свои свадебные фотографии и видео с любимыми в сторис под песню #НЕПОБЕДИМА :) у кого их нет - можно сделать свадебный образ из подручных средств и снять свой видос :))) лучшие и самые романтичные работы - буду репостить у себя в сторис!!)) а победителя ждёт приииз. P.s. Отмечайте меня, - написала Алина Гросу.

Поклонники осыпали пару комплиментами и теплыми пожеланиями в комментариями под фото.

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“Ви дуже схожі, любіть один одного і бажаю великого щастя вам“, “Глазами очень похожи“, “Алина, вы очень похожи с мужем! 2 половинки одного целого“, “Вы такие классные и красивые!!!)))“, “Красивая пара) Любви Вам и счастья)“, “Самая красивая пара на всей земле“, “Какие хорошенькие!“, “Боже как вы мило, и класно смотритесь, дай бог вам счастья, здоровья“, “Гарна сім'я. Люблю тепер уже двох“, “Красивые. Любви и взаимности во всем!“ ,“Вы очень похожи между собой!!!!!!!!Как будто брат и сестра“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Алина Гросу растрогала Сеть нежным фото с мамой.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    08.08.2019, 15:01
Оценка:  0
GreenPeace!
Выглядит она на все 38
гость  (аноним)  08.08.2019, 14:45
Оценка:  +1
гость
Муж никак не похож на бизнесмена. Скорее на учащегося ПТУ
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