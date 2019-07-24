Алина Гросу засветила пышную грудь в роскошном наряде
Известная украинская певица Алина Гросу, которая месяц назад отгуляла свадьбу в Италии, показала новые кадры из Вероны.
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На своей странице в Instagram артистка разместила несколько снимков, на которых она позирует в роскошном голубом платье. Фотографии были сделаны на территории Villa Arvedi, где и состоялась торжественная церемония бракосочетания Гросу и ее возлюбленного Александра. В описании к снимку Алина рассказала о премьере клипа на песню “Непобедима“.
“#ПРЕМЬЕРА клипа #НЕПОБЕДИМА Безмерное количество романтики, любви и нашего счастья“, - подписала снимок исполнительница.
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Позже артистка поделилась в Сети еще несколькими фото, где запечатлена в этом же наряде в компании своего мужа. В подписи к нежным кадрам Гросу сообщила, что клип уже появился в эфире музыкального телеканала М1. А в соцсетях видео будет опубликовано завтра, 26 июля.
“Кто уже видел клип на М1?)) Завтра он наконец-то появится в соц.сетях“, - написала Алина Гросу.
Напомним, ранее Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца.
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