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Алина Гросу поделилась архивным фото с мужем

Комментариев: 1
Певица Алина Гросу показала один из первых совместных кадров с мужем Александром.
Алина Гросу поделилась архивным фото с мужем
Алина Гросу поделилась архивным фото с мужем
instagram.com/alina_grosu

Популярная украинская исполнительница Алина Гросу поделилась в Сети очередным романтическим снимком с мужем Александром, за которого вышла замуж 1 июня.

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На своей странице в Instagram артистка решила показать подписчикам один из первых совместных фото с возлюбленным. Скорее всего, кадр был сделан 4 года назад, когда пара начала встречаться. На снимке Алина обнимает Александра, а он целует Гросу в подбородок.

В описании к снимку звезда сообщила фанам, что 1 августа она с супругом отмечают два месяца с дня свадьбы. 

“Сегодня ровно 2 месяца нашей семье. И одна из самых первых наших совместных фотографий... Отогреваемся тёплыми воспоминаниями этим холодным летом. Всем большой любви!!!“, - написала Гросу.

Поклонники Алины принялись активно комментировать новую публикацию. Многие отметили, что она и Александр очень подходят друг к другу.

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“Які ви милі. Вітаю Вас. Щастячка вам. Люблю Вас“, “Поздравляем.Ваши глаза светятся счастьем . Это здорово“, “Вауу вы очень красивая пара“, “Вот это быстро время летит!) Чудесные“, “Супер!) видно счастливы!)“, “Влюбленные!!!“,  “Красивая пара любви и благополучия Вам....“, - пишут в комментариях к фото.

Напомним, ранее Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    02.08.2019, 12:15
Оценка:  0
Sancho-s
Ждал новостей о гроссу уже полдня, наконец то)))
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