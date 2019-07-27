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Алина Гросу растрогала Сеть нежным фото с мамой

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Певица Алина Гросу показала еще одно фото со свадьбы, на котором она позирует с мамой.
Алина Гросу растрогала Сеть нежным фото с мамой
Алина Гросу растрогала Сеть нежным фото с мамой
instagram.com/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая 23 июня отпраздновала в Италии свадьбу, продолжает радовать поклонников фотографиями с торжественной церемонии.

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Так, на своей странице в Instagram 24-летняя исполнительница опубликовала семейный снимок со своей мамой. На фото Алина запечатлена в свадебном платье, а Анна Андреевна позировала в бежевом наряде. Певица трогательно гладит маму по щеке, поправляя макияж. А мама в это же время поправляет дочери прическу.

К милому кадру артистка добавила трогательные слова благодарности. Гросу разместила стих, который в школьные годы ее мама написала своей маме. Алина рассказала, что очень рада, что ей передался этот талант. Также певица призналась, что хочет “идти путем своей мамы“ и быть такой же трудолюбивой.

“Ты в жизни мне открыла многие пути, Но для меня есть выход, лишь единый.. Я хочу твоим путём идти И так, как ты смотреть в душевные глубины....... Этот стих когда-то, в школьные годы, написала моя мама для своей мамы и я безумно счастлива, что она мне подарила, скажем так, немножко этого таланта.. я тоже творческий человек, тоже люблю писать стихи с раннего детства (их тут можно найти под хэштегом #стихиалинкиблондинки).. и тоже хочу идти путём своей мамы.. безумно трудолюбивого, пробивного, открытого ко всему новому человека, а главное, локомотива нашей семьи. Кто любит и гордится своими родителями, ставьте сердечко в комментарии“, - написала Алина Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️❤️❤️ Ты в жизни мне открыла многие пути, Но для меня есть выход, лишь единый.. Я хочу твоим путём идти И так, как ты смотреть в душевные глубины....... Этот стих когда-то, в школьные годы, написала моя мама для своей мамы😊 и я безумно счастлива, что она мне подарила, скажем так, немножко этого таланта.. я тоже творческий человек, тоже люблю писать стихи с раннего детства (их тут можно найти под хэштегом #стихиалинкиблондинки ).. и тоже хочу идти путём своей мамы.. безумно трудолюбивого, пробивного, открытого ко всему новому человека, а главное, локомотива нашей семьи❤️ Кто любит и гордится своими родителями, ставьте сердечко в комментарии🙌🏼🙌🏼🙌🏼😉❤️

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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