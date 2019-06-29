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Замужняя Алина Гросу рассказала, о какой свадьбе мечтала всю жизнь

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Певица призналась, что никогда не хотела устраивать громкий праздник.
Замужняя Алина Гросу рассказала, о какой свадьбе мечтала всю жизнь
Замужняя Алина Гросу рассказала, о какой свадьбе мечтала всю жизнь
instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно отгуляла пышную свадьбу в Италии, рассказала, о какой церемонии венчания мечтала с детства.

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По словам звезды, она всегда хотела тихую и спокойную свадьбу, на которой присутствовали бы только близкие и родственники. 

Я представляла чуточку спокойнее свадьбу. Где-то на человек 10 максимум - это близкие родственники, родители и дружка и дружок. Но мы очень дружелюбны с Александром и у нас очень много друзей – не пригласить их невозможно. Поэтому мы решили сделать такой подарок и для нас и для наших друзей, - призналась Алина в программе “Светская жизнь“.

К слову, торжественная церемония бракосочетания Алины и Александра состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии. Свадьба обошлась звезде в огромную сумму

 Ранее Алина Гросу призналась, сколько нарядов сменила на свадьбе.

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Теги: Алина Гросу, певица, свадьба
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