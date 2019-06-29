Певица призналась, что никогда не хотела устраивать громкий праздник.

Замужняя Алина Гросу рассказала, о какой свадьбе мечтала всю жизнь instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно отгуляла пышную свадьбу в Италии, рассказала, о какой церемонии венчания мечтала с детства.

Читай также: Влад Топалов поделился трогательным видео со свадьбы с Региной Тодоренко

По словам звезды, она всегда хотела тихую и спокойную свадьбу, на которой присутствовали бы только близкие и родственники.

Я представляла чуточку спокойнее свадьбу. Где-то на человек 10 максимум - это близкие родственники, родители и дружка и дружок. Но мы очень дружелюбны с Александром и у нас очень много друзей – не пригласить их невозможно. Поэтому мы решили сделать такой подарок и для нас и для наших друзей, - призналась Алина в программе “Светская жизнь“.

К слову, торжественная церемония бракосочетания Алины и Александра состоялась в старинном поместье Villa Arvedi в Италии. Свадьба обошлась звезде в огромную сумму.

Ранее Алина Гросу призналась, сколько нарядов сменила на свадьбе.