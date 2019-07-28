Телеведущая Маша Ефросинина похвасталась активным отдыхом с семьей.

Маша Ефросинина показала, с кем развлекалась на выходных instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась с поклонниками яркими семейными кадрами. Артистка показала, как провела выходные в компании мужа Тимура Хромаева и сына Александра.

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На своей странице в Instagram 40-летняя знаменитость опубликовала фото и видео с прогулки по Мариинскому парку. На них счастливые родители вместе с 4-летним сыном насладжались семейным уикендом и катались на паровозике.

Для выхода в свет Маша выбрала длинное красное платье с оголенными плечами. Наряд ведущая дополнила повязкой и солнцезащитными очками.

“Обожаю #Family #Sundays“, - лаконично подписала публикацию Ефросинина.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев под милыми семейными фото.

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“Маша вы такая солнечная, счастья вам“, “Такі красиві і щасливі. Добра вашій сім‘ї“, “Обожаю вас. Счастья вас безхмарного. Будьте всегда такие улыбчивые“, “Какие вы все классные!“, “Стільки позитиву та посмішок!!! Краса!“, “Дуже приємна і красива сім'я“, “Обожнюю Вашу сім'ю, особливо Саню“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала Сеть милым видео с 4-летним сыном.