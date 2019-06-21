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"Двадцать лет отношений": Ефросинина вспомнила о прошлом с Горбуновым

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Маша Ефросинина представила новый выпуск "Экзамена" с Юрием Горбуновым.
"Двадцать лет отношений": Ефросинина вспомнила о прошлом с Горбуновым
"Двадцать лет отношений": Ефросинина вспомнила о прошлом с Горбуновым
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина заинтриговала фанов новым выпуском своей программы “Экзамен“. На этот раз экзамен на откровенность сдавал бывший соведущий Маши по шоу “Підйом“ и “Посміхніться, вас знімають!“ Юрий Горбунов.

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На своей страннице в Instagram Ефросинина разместила отрывок с интервью. А в подписи к видео телеведущая вспомнила об утренних эфирах с Юрием, а также поделилась впечатлениями об откровенном разговоре с коллегой.

“Как же много я хотела написать, выкладывая этот #Экзамен... Про страх перед этим интервью, про то, что Юра @gorbunovyuriy – это целая огромная и поучительная часть моей жизни, про школу телевидения под названием “Подъём“. А потом посмотрела записанный материал и поняла, что не вырежу ни одной секунды, просто оставлю всё как есть. И эту пробившуюся из меня девочку “Машу из Подъёма“, и всю правду жизни длиною в ДВАДЦАТЬ ЛЕТ наших с тобой, Юра, отношений! Смотреть всем, если хотите круто провести время! И очень крепко поржать! Полная версия интервью уже на моем канале ютьюб. П.С. И да, Катя @kosadcha теперь не отвертишься“, - написала Маша Ефросинина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как же много я хотела написать, выкладывая этот #Экзамен ... Про страх перед этим интервью, про то, что Юра @gorbunovyuriy — это целая огромная и поучительная часть моей жизни, про школу телевидения под названием «Подъём»... А потом посмотрела записанный материал и поняла, что не вырежу ни одной секунды, просто оставлю всё как есть .... И эту пробившуюся из меня девочку «Машу из Подъёма», и всю правду жизни длиною в ... ДВАДЦАТЬ ЛЕТ наших с тобой, Юра, отношений! Смотреть всем, если хотите круто провести время! И очень крепко поржать!! Полная версия интервью уже на моем канале ютьюб #инджой П. С. И да, Катя @kosadcha теперь не отвертишься😉

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась совместным фото с сыном.

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Теги: Маша Ефросинина, Юрий Горбунов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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