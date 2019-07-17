Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Норм прикид": MARUV показала, в чем ходит на отдыхе

Комментариев: 0
Певица устроила фотосеессию в пляжном платье и красных шлепанцах .

"Норм прикид": MARUV показала, в чем ходит на отдыхе
instagram.com/maruvofficial

Читай также: Светлана Лобода показала самого преданного поклонника

Певица Анна Корсун (MARUV) похвасталась отдыхом в турецкой Анталье. В Инстаграм звезда опубликовала яркие фото из поездки. В кадре, кроме самой Анны, появляется ее муж Александр Корсун и девушки из балета MARUV. Сама Анна позирует в неожиданном “отпускном“ образе - на девушке вязанное “пляжное“ и красные мужские шлепанцы NIKE.

Мои турецкие каникулы, - написала MARUV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Turkish vocation 💃🏻

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Читай также: “Ого фигурка!“: Катя Осадчая блеснула формами на одесском пляже

Поклонники отметили, что певица в таком наряде выглядит замечательно - “норм прикид“, - написали в Сети.

Муж певицы, Александр Корсун также поделился фото с супругой - на нем она появляется в леопардовом наряде и очках, украшенных жемчужинами.

My Pussy Queen 👑, - написал Александр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Pussy Queen 👑 #weekend

Публикация от Alexander Korsun (@alexanderkorsun)

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась переменами в образе.

Поделись:
Теги: MARUV, наряды звезд, Турция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь