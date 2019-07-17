Певица устроила фотосеессию в пляжном платье и красных шлепанцах .

"Норм прикид": MARUV показала, в чем ходит на отдыхе instagram.com/maruvofficial

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Певица Анна Корсун (MARUV) похвасталась отдыхом в турецкой Анталье. В Инстаграм звезда опубликовала яркие фото из поездки. В кадре, кроме самой Анны, появляется ее муж Александр Корсун и девушки из балета MARUV. Сама Анна позирует в неожиданном “отпускном“ образе - на девушке вязанное “пляжное“ и красные мужские шлепанцы NIKE.

Мои турецкие каникулы, - написала MARUV.

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Поклонники отметили, что певица в таком наряде выглядит замечательно - “норм прикид“, - написали в Сети.

Муж певицы, Александр Корсун также поделился фото с супругой - на нем она появляется в леопардовом наряде и очках, украшенных жемчужинами.

My Pussy Queen 👑, - написал Александр.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась переменами в образе.