"Юна и прекрасна": Ани Лорак похвасталась новой прической

Певица нарастила волосы и устроила фотосессию в необычном наряде .

"Юна и прекрасна": Ани Лорак похвасталась сменой имиджа ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую недавно раскритиковали за результат пластических операций, кардинально сменила имидж. В Инстаграм артистка выставила новое фото с нарощенными волосами в светлом двухслойном топе и летних белых брюках с карманами.

На снимке у Лорак видны подкачанные руки и пресс.

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Поклонники разделились во мнениях - одним очень понравилось фото артистки и они отметили, что новая длина волос ей идет, а другие снова упрекнули Лорак в искусственности.

Почему-то вспомнилась песня Мрій мрій про мене мрій.... наверное потому что вы выглядите так как будто Вам 20.

Каролина, какое фото🔥❤️ Шикарное! Вам очень идёт такая длина волос!😍 Дива!

Волосы😻😻😻

Что она с собой сделала🤦‍♀

Как же вам идут длинные волосы , прям помолодели 😍😍😍😍😍

И снова 20😍 наша Каролина ❤️💐

Ваууу!!!Эксперимент ??Очень вам идёт 🔥👍❤️

Вау,як гарно ви вийшли на цьому фото, така юна як раніше❤️

Неестественно выглядит

Глядя на фото,можно подумать,что в сентябре мы всё таки празднуем ваше 18 - летие #бомба 🔥🔥🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе.