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"Юна и прекрасна": Ани Лорак похвасталась новой прической

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Певица нарастила волосы и устроила фотосессию в необычном наряде .

"Юна и прекрасна": Ани Лорак похвасталась сменой имиджа
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которую недавно раскритиковали за результат пластических операций, кардинально сменила имидж. В Инстаграм артистка выставила новое фото с нарощенными волосами в светлом двухслойном топе и летних белых брюках с карманами.

На снимке у Лорак видны подкачанные руки и пресс.

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Поклонники разделились во мнениях - одним очень понравилось фото артистки и они отметили, что новая длина волос ей идет, а другие снова упрекнули Лорак в искусственности. 

  • Почему-то вспомнилась песня Мрій мрій про мене мрій.... наверное потому что вы выглядите так как будто Вам 20.
  • Каролина, какое фото🔥❤️ Шикарное! Вам очень идёт такая длина волос!😍 Дива!
  • Волосы😻😻😻
  • Что она с собой сделала🤦‍♀
  • Как же вам идут длинные волосы , прям помолодели 😍😍😍😍😍
  • И снова 20😍 наша Каролина ❤️💐
  • Ваууу!!!Эксперимент ??Очень вам идёт 🔥👍❤️
  • Вау,як гарно ви вийшли на цьому фото, така юна як раніше❤️
  • Неестественно выглядит
  • Глядя на фото,можно подумать,что в сентябре мы всё таки празднуем ваше 18 - летие #бомба 🔥🔥🔥 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе. 

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак, смена имиджа
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Источник: IVONA bigmir)net

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