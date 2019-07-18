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Светлана Лобода показала самого преданного поклонника

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Светлана Лобода показала, как старшая дочь поддерживает ее на концерте.
Светлана Лобода показала самого преданного поклонника
Светлана Лобода показала самого преданного поклонника
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная певица, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Светлана Лобода растрогала Сеть новым снимком со старшей дочерью Евангелиной. 8-летняя девочка присутствовала на одном из концертов звездной мамы.

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На официальной странице Лободы в Instagram появилось милое семейное фото. На свежем кадре певица стала на колени, чтобы поцеловать дочь возле сцены.

В описании к нежному снимку артистка назвала дочь “своей любовью“ и написала, что Ева поддерживала ее во время выступления.

“Моя любовь на протяжении всего концерта держала за меня кулачки“, - написала Светлана Лобода.

Поклонники Светланы Лободы оставили множество восторженных комментариев под трогательным фото мамы и дочки.

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“Самое милое, что можно было увидеть“, “Невероятные. Очень красивые. Евочка такое солнышко“, “Самая лучшая поддержка - это ваша Евочка. Как же видно, что она вас очень любит, счастья вашей семье Светлана“, “Какая милая фотография. Евочка просто чудо“, “Света вы шикарные!!!! и ваши дочки цветочки тоже!!!!!!“, “Как хорошо, что дочка видит какой это труд!“, - написали фаны Лободы.

Ранее Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в леопардовом платье.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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