Светлана Лобода показала самого преданного поклонника

Светлана Лобода показала, как старшая дочь поддерживает ее на концерте.

Эпатажная певица, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Светлана Лобода растрогала Сеть новым снимком со старшей дочерью Евангелиной. 8-летняя девочка присутствовала на одном из концертов звездной мамы.

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На официальной странице Лободы в Instagram появилось милое семейное фото. На свежем кадре певица стала на колени, чтобы поцеловать дочь возле сцены.

В описании к нежному снимку артистка назвала дочь “своей любовью“ и написала, что Ева поддерживала ее во время выступления.

“Моя любовь на протяжении всего концерта держала за меня кулачки“, - написала Светлана Лобода.

Поклонники Светланы Лободы оставили множество восторженных комментариев под трогательным фото мамы и дочки.

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“Самое милое, что можно было увидеть“, “Невероятные. Очень красивые. Евочка такое солнышко“, “Самая лучшая поддержка - это ваша Евочка. Как же видно, что она вас очень любит, счастья вашей семье Светлана“, “Какая милая фотография. Евочка просто чудо“, “Света вы шикарные!!!! и ваши дочки цветочки тоже!!!!!!“, “Как хорошо, что дочка видит какой это труд!“, - написали фаны Лободы.

Ранее Светлана Лобода похвасталась идеальной фигурой в леопардовом платье.