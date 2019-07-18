Ведущая показала кадр с морского отдыха.

"Ого фигурка!": Катя Осадчая блеснула формами на одесском пляже instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая отдыхает с семьей в Одессе, покорила подписчиков look-ом в купальнике. В Инстаграм Осадчая добавила фото в черно-белом раздельном комплекте, который подчеркнул ее спортивную фигуру. В подписи Катя отметила, что море спасает от предвыборной агитации.

Може і гарно, що вибори влітку. Море і тепло рятує від паноптікуму, що відбувається навколо. Всім видно, що цього разу владу вигризають, як ніколи. Вже виберіться хтось і робіть щось 😅😎 А тим часом, позаду вже половина літа, - подписала снимок Катя.

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Подписчики похвалили пляжный look ведущей и отметили, что купальник она подобрала идеально: “Ого фигурка, спорт леди 🔥🔥🔥“, “Ну красунька❤️❤️😍👌🙌“, “Шикарная фигура🔥“, “Красиві, і Катруся, і купальник ❤“, “Красотка вы Катя👌“.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер поделилась новыми пляжными фото.

