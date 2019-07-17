Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

MARUV показала идеальную растяжку на отдыхе

Комментариев: 1
Певица похвасталась яркими элементами танцевального номера.

MARUV показала идеальную растяжку на отдыхе
MARUV показала идеальную растяжку на отдыхе
http://ivona.bigmir.net

Читай также: MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию

Эпатажная украинская певица MARUV продемонстрировала идеальную растяжку, готовя новые танцевальные номера для концертной программы. Видео артистка добавила в Инста-сториз. На нем звезда устроила настоящие “дикие танцы“ - с переворотами, кувырками и шпагатом в воздухе. Что примечательно, репетирует MARUV в своей сценической обуви - стрипах на очень высоком каблуке. Судя по пальмам на заднем фоне - репетировала в Турции, куда недавно летала на отдых.

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в бикини.

Поделись:
Теги: MARUV, растяжка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.07.2019, 15:03
Оценка:  0
pусский
Аплодисменты, блять, снова и снова!!! В такую упругую пизду грех не вставить, России нужны таланты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь