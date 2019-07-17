Певица похвасталась яркими элементами танцевального номера.

MARUV показала идеальную растяжку на отдыхе http://ivona.bigmir.net

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Эпатажная украинская певица MARUV продемонстрировала идеальную растяжку, готовя новые танцевальные номера для концертной программы. Видео артистка добавила в Инста-сториз. На нем звезда устроила настоящие “дикие танцы“ - с переворотами, кувырками и шпагатом в воздухе. Что примечательно, репетирует MARUV в своей сценической обуви - стрипах на очень высоком каблуке. Судя по пальмам на заднем фоне - репетировала в Турции, куда недавно летала на отдых.

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

instagram.com/maruvofficial

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