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Откровеннее некуда: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в мини-бикини

Комментариев: 1
Миллиардерша продолжает хвастаться летним отдыхом.

Откровеннее некуда: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в мини-бикини
Откровеннее некуда: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в мини-бикини
instagram.com/kyliejenner

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Одна из самых богатых женщин мира, 21-летняя Кайли Дженнер, которая уж никак не обделена вниманием публики, активно подогревает интерес к своей персоне. Так, несколько дней назад Кайли поделилась в соцсетях обнаженным снимком, сделанным на островах Теркс и Кайкос. Однако, на этом юная миллиардерша не остановилась - и стала выкладывать в Инстаграм снимки - не менее откровенные, чем ее “голое“ фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a bikini kinda life 🖤

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Кайли устроила целую фотосессию в черном мини-бикини, подчеркнувшем более чем аппетитные формы знаменитости. По традиции, каждая из публикаций за считанные часы собрала более 5 млн. лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it’s almost #LEOSZN where my Leo’s at?

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Ирина Шейк выставила селфи в одном белье. 

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Теги: Кайли Дженнер, фото в купальниках
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Источник: Ivona bigmir) net,

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Комментариев (2)
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trgvm1    17.07.2019, 14:23
Оценка:  +1
trgvm1
а белых ты тоже берешь или только у черных мавп
ofizep    17.07.2019, 14:43
Оценка:  0
ofizep
із серії нелюблю 2х речей негрів і расистів))))))
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