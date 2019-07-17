Миллиардерша продолжает хвастаться летним отдыхом.

Откровеннее некуда: Кайли Дженнер показала аппетитные формы в мини-бикини instagram.com/kyliejenner

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Одна из самых богатых женщин мира, 21-летняя Кайли Дженнер, которая уж никак не обделена вниманием публики, активно подогревает интерес к своей персоне. Так, несколько дней назад Кайли поделилась в соцсетях обнаженным снимком, сделанным на островах Теркс и Кайкос. Однако, на этом юная миллиардерша не остановилась - и стала выкладывать в Инстаграм снимки - не менее откровенные, чем ее “голое“ фото.

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Кайли устроила целую фотосессию в черном мини-бикини, подчеркнувшем более чем аппетитные формы знаменитости. По традиции, каждая из публикаций за считанные часы собрала более 5 млн. лайков.

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