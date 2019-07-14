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MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию

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Певица нарядилась в полицейскую "форму" - и вызвала обсуждение в Сети.

MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию
MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию
instagram.com/maruvofficial

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Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса - певица MARUV - продемонстрировала поклонникам новые провокационные наряды. Фото звезда выставила в Инстаграм. MARUV позирует с девушками из балета в откровенных бело-серых боди с разводами и геометрическим принтом и чулках в крупную сетку. На ногах у девушек уже “традиционные“ стрипы. Фишкой образа стали головные уборы - это стилизированные фуражки полицейских. На втором фото девушки позируют в ярко-салатовых боди и коротких платьях.

Подпись к публикации не менее провокационна:

I like the bitch of my level
She could be black I’ll be yellow, - написала MARUV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I like the bitch of my level She could be black I’ll be yellow 😎

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Часть фолловеров пришла в восторг от новой “провокации“ певицы:

  • Такой полиции я бы сдался с поличным 🔥❤️
  • А полисменки вообще отпад! Вне конкуренции ❤️
  • Сама дерзость🔥
  • Вот это ноги!!!!
  • И жёлтые красиво. Женщина должна быть разной!!! - отметили в Сети.

Однако некоторые подписчики отметили, что подобные костюмы выглядят дешево.

  • Пожалуйста не надо эти жёлтые костюмы они очень дешевят и выглядят совсем не в стиль :((
  • Не надо таких дешевых костюмов, - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали в Сети за яркий наряд.
 

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Теги: MARUV, наряды звезд, провокации
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Источник: Ivona.bigmir.net

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