MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию

Читай также: Вика из “НеАнгелов“ показала пикантный снимок

Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса - певица MARUV - продемонстрировала поклонникам новые провокационные наряды. Фото звезда выставила в Инстаграм. MARUV позирует с девушками из балета в откровенных бело-серых боди с разводами и геометрическим принтом и чулках в крупную сетку. На ногах у девушек уже “традиционные“ стрипы. Фишкой образа стали головные уборы - это стилизированные фуражки полицейских. На втором фото девушки позируют в ярко-салатовых боди и коротких платьях.

Подпись к публикации не менее провокационна:

I like the bitch of my level

She could be black I’ll be yellow, - написала MARUV.