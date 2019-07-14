MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию
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Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса - певица MARUV - продемонстрировала поклонникам новые провокационные наряды. Фото звезда выставила в Инстаграм. MARUV позирует с девушками из балета в откровенных бело-серых боди с разводами и геометрическим принтом и чулках в крупную сетку. На ногах у девушек уже “традиционные“ стрипы. Фишкой образа стали головные уборы - это стилизированные фуражки полицейских. На втором фото девушки позируют в ярко-салатовых боди и коротких платьях.
Подпись к публикации не менее провокационна:
I like the bitch of my level
She could be black I’ll be yellow, - написала MARUV.
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Часть фолловеров пришла в восторг от новой “провокации“ певицы:
- Такой полиции я бы сдался с поличным 🔥❤️
- А полисменки вообще отпад! Вне конкуренции ❤️
- Сама дерзость🔥
- Вот это ноги!!!!
- И жёлтые красиво. Женщина должна быть разной!!! - отметили в Сети.
Однако некоторые подписчики отметили, что подобные костюмы выглядят дешево.
- Пожалуйста не надо эти жёлтые костюмы они очень дешевят и выглядят совсем не в стиль :((
- Не надо таких дешевых костюмов, - написали в комментариях.
Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали в Сети за яркий наряд.
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