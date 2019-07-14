Певица нарядилась в полицейскую "форму" - и вызвала обсуждение в Сети.

MARUV устроила новую, не очень интеллигентную провокацию instagram.com/maruvofficial

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Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса - певица MARUV - продемонстрировала поклонникам новые провокационные наряды. Фото звезда выставила в Инстаграм. MARUV позирует с девушками из балета в откровенных бело-серых боди с разводами и геометрическим принтом и чулках в крупную сетку. На ногах у девушек уже “традиционные“ стрипы. Фишкой образа стали головные уборы - это стилизированные фуражки полицейских. На втором фото девушки позируют в ярко-салатовых боди и коротких платьях.

Подпись к публикации не менее провокационна:

I like the bitch of my level

She could be black I’ll be yellow, - написала MARUV.

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Часть фолловеров пришла в восторг от новой “провокации“ певицы:

Такой полиции я бы сдался с поличным 🔥❤️

А полисменки вообще отпад! Вне конкуренции ❤️

Сама дерзость🔥

Вот это ноги!!!!

И жёлтые красиво. Женщина должна быть разной!!! - отметили в Сети.

Однако некоторые подписчики отметили, что подобные костюмы выглядят дешево.

Пожалуйста не надо эти жёлтые костюмы они очень дешевят и выглядят совсем не в стиль :((

Не надо таких дешевых костюмов, - написали в комментариях.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали в Сети за яркий наряд.

