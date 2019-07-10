Регина Тодоренко похвасталась свадебной фотосессией для глянца
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая неделю назад отпраздновала в Италию свадьбу с российским артистом Владом Топаловым, поделилась эксклюзивными фото со свадебного фотосета.
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На своей странице в Instagram девушка опубликовала яркие снимки со съемок для нового выпуска известного журнала ОК!. А в описании к свежим кадрам 29-летняя ведущая рассказала о том, как создавался ее свадебный наряд. Тодоренко призналась, что платье разработали всего за три недели. Она уверена, что наряд смогут примерять еще ее дочь и внучка.
“Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом ещё и свою дочку, и внучку заставлю надеть“, - поделилась Регина.
#свадебноеПлатье @edem.official Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света , тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест 👰🙈, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! 😆но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво 😍! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность , а потом ещё и свою дочку , и внучку заставлю надеть 😈 Отдельная благодарность за помощь в создании образа невесты 👰 #моему стилисту @alisaboha А ещё у меня была дилемма: я все никак не могла определиться какое фото ставить на обложку журнала, замучила всю редакцию #ОК и свою семью! И теперь хочу спросить у вас, какое фото лучше - 1 или 2????? ГОЛОСУЙТЕ, пожалуйста 😇 #свадьбатт
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Также артистка разместила в Сети снимок обложки, в подписи к которой она поблагодарила своего мужа, большую семью и организатором праздника за то, что подарили ей свадьбу, о которой она и мечтать не могла.
“Я никогда не выкладываю фото обложек, тк почему-то они мало кого удивляют, но здесь просто не могу сдержаться! Я не могу найти слов, чтоб описать свои чувства... У нас была такая свадьба , о которой я и мечтать не могла. Мне хочется лишь сказать слова благодарности своему мужу @vladtopalovofficial , своей большой семье и тем талантливым людям, которые создали для нас фантастический праздник!“, - написала Регина Тодоренко.
#cover @okmagazine_ru #обложка #свадьбаТТ Я никогда не выкладываю фото обложек, тк почему-то они мало кого удивляют, но здесь просто не могу сдержаться! Я не могу найти слов, чтоб описать свои чувства... У нас была такая свадьба 👰, о которой я и мечтать не могла. Мне хочется лишь сказать слова благодарности своему мужу @vladtopalovofficial , своей большой семье и тем талантливым людям, которые создали для нас фантастический праздник! Спасибо @okmagazine_ru и @vadim_vernik за прекрасный репортаж и поддержку! А также делюсь с вами талантливыми людьми: Фотограф 📸 - @andrew_bayda , @andrewbayda_wed Mua&hair 💄- @yanabuzychkina Создатели шикарного платья 👗 - @edem.official КОНКУРС!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Спешите в киоск и Соберите 2 обложки с нашими счастливыми мордахами 2. Выложите пост с отметкой #СВАДЬБАТТ 3. 17го ИюЛя победитель получит эксклюзивные свадебные подарки 🎁 от нас ) #регинатодоренко #владтопалов
Ранее Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции.
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