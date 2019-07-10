Регина Тодоренко похвасталась свадебной фотосессией для глянца

Регина Тодоренко и Влад Топалов приняли участие в съемках для нового номера журнала ОК!.

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая неделю назад отпраздновала в Италию свадьбу с российским артистом Владом Топаловым, поделилась эксклюзивными фото со свадебного фотосета.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала яркие снимки со съемок для нового выпуска известного журнала ОК!. А в описании к свежим кадрам 29-летняя ведущая рассказала о том, как создавался ее свадебный наряд. Тодоренко призналась, что платье разработали всего за три недели. Она уверена, что наряд смогут примерять еще ее дочь и внучка.

“Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом ещё и свою дочку, и внучку заставлю надеть“, - поделилась Регина.

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Также артистка разместила в Сети снимок обложки, в подписи к которой она поблагодарила своего мужа, большую семью и организатором праздника за то, что подарили ей свадьбу, о которой она и мечтать не могла.

“Я никогда не выкладываю фото обложек, тк почему-то они мало кого удивляют, но здесь просто не могу сдержаться! Я не могу найти слов, чтоб описать свои чувства... У нас была такая свадьба , о которой я и мечтать не могла. Мне хочется лишь сказать слова благодарности своему мужу @vladtopalovofficial , своей большой семье и тем талантливым людям, которые создали для нас фантастический праздник!“, - написала Регина Тодоренко.

Ранее Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции.