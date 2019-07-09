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Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции

Комментариев: 1
Ведущая Регина Тодоренко показала, как проводит медовый месяц в Греции.
Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции
Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции
instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая неделю назад отпраздновала в Италию свадьбу с Владом Топаловым, поделилась очередным кадром с медового месяца.

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Артистка вместе с супругом и 7-месячным сыном Михаилом отправились в свадебное путешествие на остров Крит, Греция. 

На своей странице в Instagram Тодоренко показала, как проводить время на территории роскошной виллы Aldemar Royal Mare с собственным бассейном. На свежем снимке девушка позировала в воде в ярко-розовом купальнике.

В описании к фото звезда рассказала, как выбирает место отдыха. Ведущая тревел-шоу призналась, что один из важнейших критериев отбора отеля для нее - это бассейны с полуморской водой.

“Всем вам по дому на пляже !!! И пусть будет хорошее настроение! Пы.Сы.: в отеле бассейны с полуморской водой, а это для меня один из важнейших критериев отбора гостиницы“, - написала Регина Тодоренко.

Подписчикам понравился яркий образ Тодоренко. Они осыпали звезду комплиментами и пожелали ей хорошего отдыха.

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“Вот это цвет воды! Регина божественна на этой фотографии“, “Регина, Вы очень красивая девушка и очень солнечная) Повторюсь, Вы вызываете у меня улыбку) Приятно смотреть)“, “Регина заслужила этот отдых! Работает, как лошадь ломовая“, “Регина-Вы такая красивая(и счастливая!)“, “И вам чудесного настроения и прекрасного отдыха!“, “ВААААУУУУ, РЕГИНОЧКА, какая же ты КРАСОТОЧКА!!!!!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, сколько Тодоренко и Топалов потратили на свадьбу в Италии. 

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.07.2019, 12:01
Оценка:  +1
гость
а почему не принято хвастаться отдыхом в ярком купальнике в Крыму?
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