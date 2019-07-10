Спустя 2 года: Тимур Мирошниченко с женой снялся в свадебной фотосессии
Известный телеведущий и неизменный комментатор “Евровидения“ Тимур Мирошниченко порадовал фанов романтическими фотографиями с супругой Инной. Спустя два года после женитьбы пара впервые снялась в свадебной фотосессии.
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На своих странницах в Instagram Тимур и Инна поделились красивыми снимками, на которых позируют в свадебных нарядах. Так, на фото ведущий появился в темном костюме и белой рубашке, а его возлюбленная позировала в белоснежном платье с оголенными плечами и шлейфом. Свой образ Инна дополнила диадемой.
В подписи к снимках супруги в очередной раз признались друг другу в любви. Мирошниченко признался, что Инна добавила в его жизнь недостающих красок. ️
“Уже другий рік я живу в повній гармонії і любові. Саме вона додала тих фарб, яких бракувало раніше. І це вся палітра кольорів! І саме заради її посмішки та блиску в очах хочеться творити і рухатися вперед! А ще в нас не було весільної фотосесії. Тепер є! І можете вітати нас з весіллям - ніколи не пізно!“, - написал Тимур.
МОЯ ГОЛОВНА МОТИВАЦІЯ ⠀ Уже другий рік я живу в повній гармонії і любові. Саме вона додала тих фарб, яких бракувало раніше. І це вся палітра кольорів! 🎨 ⠀ І саме заради її посмішки та блиску в очах хочеться творити і рухатися вперед! ♥️ ⠀ А ще в нас не було весільної фотосесії. Тепер є! І можете вітати нас з весіллям - ніколи не пізно! 🙃 ⠀ Dress: @wed.ua Photo: @khobtaigor_wed Idea: @emilie_yana Wife: @_inna_mi_ ⠀ #intimfamily #женаартиста #инкинмуж #wedding #ведущий #ведучий #ведущийнасвадьбу #ведучийнавесілля #тімурмірошниченко #тимурмирошниченко #timurmiroshnychenko
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А супруга ведущего рассказала фанам, что считает себя самой счастливой невестой, женой и мамой. Девушка призналась, что идеальный муж превратил ее жизнь в сказку.
“YES, I DO
Когда ты живёшь с идеальным мужчиной, каждый твой день похож на сказку.
Ему не нужен повод для волшебства.
А мне не нужен повод для улыбки.
Он исполняет те мечты, о которых я молчу.
С ним легко и спокойно.
С ним надежно.
И с ним можно утонуть в любви!
Я хочу, чтобы так было вечность и ещё немножко!
Чтобы его глаза отражались в наших детях, а нежность прикосновений окутывала меня каждую ночь.
Я хочу и дальше влюбляться с каждым днём всё больше!
И я выходила бы за него замуж снова и снова!
Я самая счастливая невеста, жена, мама“, - написала Инна Мирошниченко.
YES, I DO 💍 ⠀ Когда ты живёшь с идеальным мужчиной, каждый твой день похож на сказку. Ему не нужен повод для волшебства. А мне не нужен повод для улыбки. Он исполняет те мечты, о которых я молчу. С ним легко и спокойно. С ним надежно. И с ним можно утонуть в любви! Я хочу, чтобы так было вечность и ещё немножко! Чтобы его глаза отражались в наших детях, а нежность прикосновений окутывала меня каждую ночь. Я хочу и дальше влюбляться с каждым днём всё больше! И я выходила бы за него замуж снова и снова! ⠀ Я самая счастливая невеста, жена, мама 🖤 ⠀ Dress: @wed.ua Photo: @khobtaigor_wed MUA: @makeup_by_palishevskaya Hair: @anya_ustimenko_ Idea: @emilie_yana Location: @zafferano_zoloche ⠀ #intimfamily #инкинмуж #женаартиста #weddingday #wedua
Ранее мы писали о самых распространенных приметах и традициях, которые стоит соблюдать на свадьбе.
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