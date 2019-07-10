Спустя 2 года: Тимур Мирошниченко с женой снялся в свадебной фотосессии

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна показали кадры со свадебной фотосессии.

Известный телеведущий и неизменный комментатор “Евровидения“ Тимур Мирошниченко порадовал фанов романтическими фотографиями с супругой Инной. Спустя два года после женитьбы пара впервые снялась в свадебной фотосессии.

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На своих странницах в Instagram Тимур и Инна поделились красивыми снимками, на которых позируют в свадебных нарядах. Так, на фото ведущий появился в темном костюме и белой рубашке, а его возлюбленная позировала в белоснежном платье с оголенными плечами и шлейфом. Свой образ Инна дополнила диадемой.

В подписи к снимках супруги в очередной раз признались друг другу в любви. Мирошниченко признался, что Инна добавила в его жизнь недостающих красок. ️

“Уже другий рік я живу в повній гармонії і любові. Саме вона додала тих фарб, яких бракувало раніше. І це вся палітра кольорів! І саме заради її посмішки та блиску в очах хочеться творити і рухатися вперед! А ще в нас не було весільної фотосесії. Тепер є! І можете вітати нас з весіллям - ніколи не пізно!“, - написал Тимур.

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А супруга ведущего рассказала фанам, что считает себя самой счастливой невестой, женой и мамой. Девушка призналась, что идеальный муж превратил ее жизнь в сказку.

“YES, I DO

Когда ты живёшь с идеальным мужчиной, каждый твой день похож на сказку.

Ему не нужен повод для волшебства.

А мне не нужен повод для улыбки.

Он исполняет те мечты, о которых я молчу.

С ним легко и спокойно.

С ним надежно.

И с ним можно утонуть в любви!

Я хочу, чтобы так было вечность и ещё немножко!

Чтобы его глаза отражались в наших детях, а нежность прикосновений окутывала меня каждую ночь.

Я хочу и дальше влюбляться с каждым днём всё больше!

И я выходила бы за него замуж снова и снова!

Я самая счастливая невеста, жена, мама“, - написала Инна Мирошниченко.

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