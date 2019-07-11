MARUV выпустила новую версию нашумевшего хита "Black Water"

Слушай музыкальную новинку от MARUV - хип-хоп версию трека "Black Water"!

Эпатажная украинская исполнительница Анна Корсун, более известная как MARUV, порадовала фанов музыкальной новинкой. Артистка представила хип-хоп версию композиции “Black Water“ из одноименного альбома.

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Презентация видео к песни состоялась на официальном YouTube-канале MARUV. В черно-белом ролике певица позировала откровенных позах в наряде из сетки. Кроме певицы, в записи клипа и песня приняла участие солистка афроукраинского коллектива FO SHO – Betty.

Режиссером хип-хоп версии к “Black Water“ выступила Яна Чаплыгина. Видео уже собрало около 60 тысяч просмотров в Сети.

Напомним, ранее MARUV показала эффектные фото в купальнике.