Детское Евровидение-2019: В Украине изменили правила отбора из-за Maruv

Новые правила решили ввести после скандала на национальном отборе с исполнительницей Maruv.

Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) внесли изменения в отборе на “Детское Евровидение-2019“. Об этом сообщили на официальной странице нацотбора в Instagram.

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Из-за скандала с представительницей от Украины на “взрослый“ конкурс Maruv, организаторы запретили участвовать в отборе на детский конкурс участникам, выступавшим в России после с начала 2014 года.

Также к отбору не допустят тех, кто планирует выступления на “территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории“.

Накануне сообщалось, что Амстердам отказался от “Евровидения-2020“.