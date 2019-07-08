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Детское Евровидение-2019: В Украине изменили правила отбора из-за Maruv

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Новые правила решили ввести после скандала на национальном отборе с исполнительницей Maruv.
В Украине изменили правила детского Евровидения
В Украине изменили правила детского Евровидения
junioreurovision.tv

Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) внесли изменения в отборе на “Детское Евровидение-2019“. Об этом сообщили на официальной странице нацотбора в Instagram.

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Из-за скандала с представительницей от Украины на “взрослый“ конкурс Maruv, организаторы запретили участвовать в отборе на детский конкурс участникам, выступавшим в России после с начала 2014 года.

Также к отбору не допустят тех, кто планирует выступления на “территории страны-агрессора и/или на оккупированной территории“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У Положеннях про відбір на Дитяче Євробачення-2019 з’явилися такі пункти: ❗️ «Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни- агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора. 3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цього Положення, правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення Відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час».

Допис, поширений UA: Євробачення. Евровидение (@eurovision.ua)

Накануне сообщалось, что Амстердам отказался от “Евровидения-2020“. 

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Теги: Детское Евровидение 2019
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Источник: ivona bigmir)net
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