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Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии - первые фото

Комментариев: 2
Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Сорренто.
Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии - первые фото i
Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии - первые фото i
nstagram.com/reginatodorenko2245

В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась еще в октябре прошлого года, но только несколько месяцев отпраздновала свадьбу в Сорренто, Италия.

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Первые снимки с грандиозного праздника появились на фанатских страницах пары в Instagram. На фото молодожены позируют на балконе в белоснежных нарядах. Регина выбрала белоое платье с прозрачным шлейфом от плечей. Свой образ она дополнила длинными серьгами с камнями. Влад был одет в белую рубашку с черной бабочкой, в белый пиджак и черные короткие брюки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регина Тодоренко @reginatodorenko вышла замуж за Влада Топалова @vladtopalovofficial: первое фото со свадьбы 💍🔥 ⠀ Свадьбу пара решила сыграть в Италии, в Сорренто, куда они отправились еще несколько дней назад. Разделить столь важный день Влад и Регина пригласили близких друзей и родственников. ⠀ #регинатодоренко #тодоренко #топалов #владтопалов #свадьба #новости #шоубизнес #шоубиз #знаменитости #новостишоубизнеса #охотаназвезд #starhunt #starhunter #СвадьбаТТ

Допис, поширений STARBOM (@starbom_com)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свадьба 👰🎩 💖♥️🥰😻#регинатодоренко #регина #регинатодоренкофан #регинапутешественница #регинапутешественница🌎🌏🌍 #тодоренко #тодоренкорегина #матьмайкла #семейныебуднитт #пятницасрегиной #топаловысемейное #style #family #prtshow #reginatodorenko #орелирешка #орелирешкаперезагрузка #орелирешкасъемки #орелирешкапоморям #orelireshka #madness❤️ #ютуб #регинатодоренко #регина #регинатодоренкофан #регинапевица #регинапетровна#свадьбатт

Допис, поширений Fan. Regina Todorenko (@reginatodorenko2245)

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Отметим, что среди приглашенных гостей на свадьбе Тодоренко и Топалова были: ведущая Леся Никитюк, звезды шоу “Орел и Решка“ Алина Астровская и Мария Ивакова и бывшая участница Real О Елена Чирва.

Напомним, ранее Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями и  показала, с чего началось ее утро невесты.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  04.07.2019, 12:04
Оценка:  +1
pусский
Хохлушек палкой не отгонишь от российского мужика, разве что Топалов каминг-аут совершит... Никаких разводов, просто эта парочка всех заебла!
гость  (аноним)  04.07.2019, 11:35
Оценка:  0
гость
ждем развода, месяц, два?
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