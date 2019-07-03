Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии - первые фото
В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась еще в октябре прошлого года, но только несколько месяцев отпраздновала свадьбу в Сорренто, Италия.
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Первые снимки с грандиозного праздника появились на фанатских страницах пары в Instagram. На фото молодожены позируют на балконе в белоснежных нарядах. Регина выбрала белоое платье с прозрачным шлейфом от плечей. Свой образ она дополнила длинными серьгами с камнями. Влад был одет в белую рубашку с черной бабочкой, в белый пиджак и черные короткие брюки.
Регина Тодоренко @reginatodorenko вышла замуж за Влада Топалова @vladtopalovofficial: первое фото со свадьбы 💍🔥 ⠀ Свадьбу пара решила сыграть в Италии, в Сорренто, куда они отправились еще несколько дней назад. Разделить столь важный день Влад и Регина пригласили близких друзей и родственников. ⠀ #регинатодоренко #тодоренко #топалов #владтопалов #свадьба #новости #шоубизнес #шоубиз #знаменитости #новостишоубизнеса #охотаназвезд #starhunt #starhunter #СвадьбаТТ
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Отметим, что среди приглашенных гостей на свадьбе Тодоренко и Топалова были: ведущая Леся Никитюк, звезды шоу “Орел и Решка“ Алина Астровская и Мария Ивакова и бывшая участница Real О Елена Чирва.
Напомним, ранее Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями и показала, с чего началось ее утро невесты.
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