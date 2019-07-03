Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свадьбу в Италии - первые фото

Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Сорренто.

В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась еще в октябре прошлого года, но только несколько месяцев отпраздновала свадьбу в Сорренто, Италия.

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Первые снимки с грандиозного праздника появились на фанатских страницах пары в Instagram. На фото молодожены позируют на балконе в белоснежных нарядах. Регина выбрала белоое платье с прозрачным шлейфом от плечей. Свой образ она дополнила длинными серьгами с камнями. Влад был одет в белую рубашку с черной бабочкой, в белый пиджак и черные короткие брюки.

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Отметим, что среди приглашенных гостей на свадьбе Тодоренко и Топалова были: ведущая Леся Никитюк, звезды шоу “Орел и Решка“ Алина Астровская и Мария Ивакова и бывшая участница Real О Елена Чирва.

Напомним, ранее Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями и показала, с чего началось ее утро невесты.