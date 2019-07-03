Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы

Телеведущая Регина Тодоренко показала, какой костюм подготовила сыну.

Сегодня, 3 июля, в в итальянском городе Сорренто состоится свадьба телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Дату и место свадьбы на днях рассекретил сам жених на своей странице в соцсети.

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Известно, что пара решила отмечать это торжество три дня. Так, вчера Регина и Влад устроили для гостей небольшой ужин на берегу моря. Видео из мероприятия молодожены опубликовали в Instagram-Stories.

А сегодня Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями с подписчиками, а также показала, с чего началось ее утро. Но точное время церемонии девушка не сообщила.

“Нервное напряжение на максимум перед самым важным днём в этом году. Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)“, - написала Регина.

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Позже звезда показала, какой костюм подготовила 6-месячному сыну Мише на свадебную церемонию родителей.

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала фото с лучшей подругой.