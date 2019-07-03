Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы

Комментариев: 0
Телеведущая Регина Тодоренко показала, какой костюм подготовила сыну.
Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы
Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы
instagram.com/reginatodorenko

Сегодня, 3 июля, в в итальянском городе Сорренто состоится свадьба телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. Дату и место свадьбы на днях рассекретил сам жених на своей странице в соцсети. 

Читай также: “Испытывает терпение мужа“: Тодоренко напугала Сеть странным видео

Известно, что пара решила отмечать это торжество три дня. Так, вчера Регина и Влад устроили для гостей небольшой ужин на берегу моря. Видео из мероприятия молодожены опубликовали в Instagram-Stories.

А сегодня Тодоренко поделилась передсвадебными переживаниями с подписчиками, а также показала, с чего началось ее утро. Но точное время церемонии девушка не сообщила.

“Нервное напряжение на максимум перед самым важным днём в этом году. Лишь бы все прошло клево, как в романтической комедии)“, - написала Регина.

Читай также: Алина Гросу призналась, сколько нарядов сменила на свадьбе

Позже звезда показала, какой костюм подготовила 6-месячному сыну Мише на свадебную церемонию родителей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#УтроНевесты #свадьбаТТ #семейныебудниТТ

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала фото с лучшей подругой.

Поделись:
Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, свадьба звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь