Регина Тодоренко и Влад Топалов поделились новыми кадрами со своей свадьбы в Италии.

Тодоренко и Топалов показали всех гостей своей свадьбы instagram.com/reginatodorenko

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко и российского исполнителя Влада Топалова.

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Супруги продолжают делиться яркими фото и видео из торжественной церемонии на страницах в соцсетях. Так, на днях пара впервые показала всех приглашенных гостей.

В своем Instagram-аккаунте Регина опубликовала короткий ролик, на котором позирует с Владом, подружками невесты, родителями и другими гостями свадьбы. Отметим, что на празднике присутствовали ведущая “Орла и Решки“ Алина Астровская, модель Аня Ковляшенко, хореограф Елена Чирва, ведущая Леся Никитюк и другие.

“С днём семьи) как видите, теперь моя семья стала чуть-чуть больше)“, - подписала ролик Тодоренко.

Отметим, что Топалов также опубликовал это видео на своей странице в Instagram.

“Наша большая, Итальянская семья!“, - подписал ролик Влад.

Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в медовый месяц в Грецию.