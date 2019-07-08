Тодоренко и Топалов показали всех гостей своей свадьбы
3 июля в Сорренто, Италия, состоялась свадьба украинской ведущей и певицы Регины Тодоренко и российского исполнителя Влада Топалова.
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Супруги продолжают делиться яркими фото и видео из торжественной церемонии на страницах в соцсетях. Так, на днях пара впервые показала всех приглашенных гостей.
В своем Instagram-аккаунте Регина опубликовала короткий ролик, на котором позирует с Владом, подружками невесты, родителями и другими гостями свадьбы. Отметим, что на празднике присутствовали ведущая “Орла и Решки“ Алина Астровская, модель Аня Ковляшенко, хореограф Елена Чирва, ведущая Леся Никитюк и другие.
“С днём семьи) как видите, теперь моя семья стала чуть-чуть больше)“, - подписала ролик Тодоренко.
Отметим, что Топалов также опубликовал это видео на своей странице в Instagram.
“Наша большая, Итальянская семья!“, - подписал ролик Влад.
Напомним, ранее стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в медовый месяц в Грецию.
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