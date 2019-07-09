Наталья Могилевская решила попробовать себя в балете - фото
Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая трижды принимала участие в “Танцах со звездами“, не раз признавалась в любви этому виду искусства.
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А недавно звезда решила улучшить свои танцевальные умения и заняться классическим балетом. На своей странице в Instagram Наталья опубликовала снимок из балетного класса, на котором она позировала вместе со своим преподавателем.
“Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу.
Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это даёт на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!“, - поделилась впечатлениями Могилевская.
Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это даёт на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас! Спасибо моему педагогу Афанасьеву Сергею Николаевичу. А что вы предпочитаете, классическую/современную хореографию или балет? #могилевская #натальямогилевская #ятанцевала #танціззірками #хореография #балет
Фанаты певицы похвалили ее за работу над собой и пожелали удачи в изучении балета.
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“Наташенька Ви вміете надихнути на нові звершення Обожнюю #НаташенькуМогилевскую“, “Наталі, ви велика молодчинка. Удачі вам!!!“, “Все направления и виды хореографии прекрасны и хороши по своему, но классический танец-это вершина вершин. Удачи вам“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.
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