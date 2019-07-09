Наталья Могилевская решила попробовать себя в балете - фото

43-летняя певица Наталья Могилевская рассказала о занятиях классическим балетом.

Известная украинская исполнительница Наталья Могилевская, которая трижды принимала участие в “Танцах со звездами“, не раз признавалась в любви этому виду искусства.

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А недавно звезда решила улучшить свои танцевальные умения и заняться классическим балетом. На своей странице в Instagram Наталья опубликовала снимок из балетного класса, на котором она позировала вместе со своим преподавателем.

“Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу.

Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это даёт на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!“, - поделилась впечатлениями Могилевская.

Фанаты певицы похвалили ее за работу над собой и пожелали удачи в изучении балета.

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“Наташенька Ви вміете надихнути на нові звершення Обожнюю #НаташенькуМогилевскую“, “Наталі, ви велика молодчинка. Удачі вам!!!“, “Все направления и виды хореографии прекрасны и хороши по своему, но классический танец-это вершина вершин. Удачи вам“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.