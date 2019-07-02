Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Могилевская трогательно поздравила с днем рождения партнера по "Танцам со звездами"

Комментариев: 1
Партнер Натальи Могилевской по "Танцам со звездами" Игорь Кузьменко отметил день рождения.
Могилевская трогательно поздравила с днем рождения партнера по "Танцам со звездами"
Могилевская трогательно поздравила с днем рождения партнера по "Танцам со звездами"
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская посвятила в соцсети новый пост танцору Игорю Кузьменко, с которым в 2017 году выиграла шоу “Танцы со звездами“. Во вторник, 2 июля, Кузьменко отмечал свой день рождения.

Читай также: Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро

В честь праздника артистка разместила в Instagram несколько милых фото с именинником, которые ранее не были опубликованы. На снимках Наталья позирует в голубом топе, а Игорь в темной рубашке. 

В подписи к новой публикации Могилевская написала трогательные пожелания имениннику. А также игриво спросила у фанов, стоит ли им еще один сезон поучаствовать в “Танцах со звездами“.

“Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! Может еще сезончик оттанцевать, что скажете?“, - написала Наталья Могилевская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! 💋 Может еще сезончик оттанцевать, что скажете? 😁 #сднемрождения #игорькузьменко #могилевская #натальямогилевская #параномер5 #танціззірками #танцысозвездами

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Подписчики звезды принялись активно хвалить Наталью за ее танцевальные способности.

Читай также: “Юхууу, поздравляйте!“: Наталья Могилевская похвасталась новым достижением

“Ещё раз оттанцевать... - и опять как в прошлый раз победить“, “Я б ваші танці дивилася постійно, два сезони танців за вас вболівала, крутіше, ніж ви не танцював ніхто!!!!“, “Конечно, Наталья, танцуйте!!! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов!!! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет!!! Сезоны с Вашим участием наилучшие!!! Смотрю с удовольствием!!! И Ваша победа в крайнем сезоне абсолютно заслуженная и справедливая!!!“, “Танцуйте, Наталья, танцуйте!) Ну а Игоря, конечно, с Днём рождения!)“, “Наташенька, на вашу пару приятно смотреть! !!!! Танцуйте дальше!!!!!! НОВЫХ ПОБЕД !!!!!! НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!!!!! С ЛЮБОВЬЮ из ЗАПОРОЖЬЯ!!!!!“, “На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!!!“, “Вам можно ещё 10 с Вашими данными!))“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Игорь Кузьменко, Танцы со звездами
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Sancho-s    03.07.2019, 10:44
Оценка:  0
Sancho-s
сенсация!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь