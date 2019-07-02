Могилевская трогательно поздравила с днем рождения партнера по "Танцам со звездами"

Партнер Натальи Могилевской по "Танцам со звездами" Игорь Кузьменко отметил день рождения.

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская посвятила в соцсети новый пост танцору Игорю Кузьменко, с которым в 2017 году выиграла шоу “Танцы со звездами“. Во вторник, 2 июля, Кузьменко отмечал свой день рождения.

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В честь праздника артистка разместила в Instagram несколько милых фото с именинником, которые ранее не были опубликованы. На снимках Наталья позирует в голубом топе, а Игорь в темной рубашке.

В подписи к новой публикации Могилевская написала трогательные пожелания имениннику. А также игриво спросила у фанов, стоит ли им еще один сезон поучаствовать в “Танцах со звездами“.

“Игорь, спасибо тебе за твой талант, за наши танцы, за нашу победу! Ты настоящий профессионал и очень теплый человек. Я рада, что ты есть в моей жизни! С Днем рождения и будь счастлив! Может еще сезончик оттанцевать, что скажете?“, - написала Наталья Могилевская.

Подписчики звезды принялись активно хвалить Наталью за ее танцевальные способности.

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“Ещё раз оттанцевать... - и опять как в прошлый раз победить“, “Я б ваші танці дивилася постійно, два сезони танців за вас вболівала, крутіше, ніж ви не танцював ніхто!!!!“, “Конечно, Наталья, танцуйте!!! Вы лучшая бальница среди непрофессионалов!!! А если учесть, извините, возраст, то равных Вам нет!!! Сезоны с Вашим участием наилучшие!!! Смотрю с удовольствием!!! И Ваша победа в крайнем сезоне абсолютно заслуженная и справедливая!!!“, “Танцуйте, Наталья, танцуйте!) Ну а Игоря, конечно, с Днём рождения!)“, “Наташенька, на вашу пару приятно смотреть! !!!! Танцуйте дальше!!!!!! НОВЫХ ПОБЕД !!!!!! НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!!!!! С ЛЮБОВЬЮ из ЗАПОРОЖЬЯ!!!!!“, “На ваши танцы можно смотреть вечно. Так что вперёд!!!“, “Вам можно ещё 10 с Вашими данными!))“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.