"Юхууу, поздравляйте!": Наталья Могилевская похвасталась новым достижением

Один из клипов певицы Натальи Могилевской собрал 20 млн просмотров.

Популярная исполнительница, Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась с подписчиками радостной новостью.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала отрывок со своего видеоклипа на композицию “Я танцевала. В подписи к ролику артистка сообщила, что видеоработа уже собрала 20 млн просмотров на YouTube. Также Наталья призналась, что сейчас занимается записью новой песни.

Отметим, премьера клипа “Я танцевала“ состоялась в сентябре 2017 года. Над музыкой и словами работали Наталья Могилевская, Алина Астровская и Руслан Талабира. А режиссером ролика стала Инна Грабар.

“Юхууу, поздравляйте! Уже более 20 000 000 просмотров в @youtube. Пока идет активная работа по созданию новой песни, сегодня я радуюсь успеху клипа и трека #ЯТанцевала“, - написала Наталья Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту.