Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото

Украинская певица прокомментировала свои откровенные фотографии .

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Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно похвасталась личным достижением, извинилась перед фолловерами за откровенные фото. Напомним, что не так давно звезда публиковала в своем Instagram провокационные снимки в купальнике.

Могилевская призналась, что не думала, что могла вызвать этими фотографиями такой резонанс..

Я извинилась перед зрителем, я очень не люблю, когда есть ассоциация с обнажением. Если мое фото в купальнике и в этой футболочке имело ассоциации с этим, а я преподаватель детской школы, то я извинилась. Я бы очень не хотела, чтобы это было так, - пояснила Наташа.

При этом, артистка не скрывает, что ей было приятно, когда ее формы оценили друзья.

Сегодня встретила знакомого, он говорит: “Нас сидело 15 человек, мы сказали: “Блин, у Могилевской есть ягодицы, - сказала она.

Напомним, что ранее Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США.