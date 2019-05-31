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"Идеальные ноги": Лобода покорила Сеть снимком в ярком купальнике

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Артистка анонсировала концерт в Турции.

"Идеальные ноги": Лобода покорила Сеть снимком в ярком купальнике
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода напомнила поклонникам, что у нее сегодня концерт в турецком городе Анталья. По этому поводу Лобода выставила в Инстаграм фото в купальнике персикового цвета с разноцветными рисунками. Ракурс выбран так, что ноги артистки кажутся непропорционально длинными. Это сразу же отметили поклонники, написав, что ноги Светланы “нереальные“, “обалденные“ и “очень красивые“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live concert Tonight Port Nature. Antalya are u ready? 🔥🔥🔥

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Этот фасон купальника несколько необычен для Светланы, поскольку зачастую она выбирает более откровенный модели, которые подчеркивают пышную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 счастливых дня❤️ #море#дети Come to me 🐯👸

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее мы писали, что Настя Каменских разозлила Сеть голым фото.

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Теги: Светлана Лобода, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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