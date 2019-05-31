"Идеальные ноги": Лобода покорила Сеть снимком в ярком купальнике
Артистка анонсировала концерт в Турции.
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Певица Светлана Лобода напомнила поклонникам, что у нее сегодня концерт в турецком городе Анталья. По этому поводу Лобода выставила в Инстаграм фото в купальнике персикового цвета с разноцветными рисунками. Ракурс выбран так, что ноги артистки кажутся непропорционально длинными. Это сразу же отметили поклонники, написав, что ноги Светланы “нереальные“, “обалденные“ и “очень красивые“.
Этот фасон купальника несколько необычен для Светланы, поскольку зачастую она выбирает более откровенный модели, которые подчеркивают пышную грудь.
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