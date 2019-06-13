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"Обними меня!": Лобода заинтриговала фото в дерзком образе

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Светлана Лобода позировала в леопардовом топе с перстнями .

"Обними меня!": Лобода заинтриговала фото в дерзком образе
instagram.com/lobodaofficial

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Эпатажная певица Светлана Лобода, которая часто выставляет провокационные снимки в соцсети, удивила новым образом. В Инстаграм Ло добавила селфи в леопардовом топе и бледно-коричневом пиджаке с крупными блестящими пуговицами. Рука артистки, которой она держит айфон - все усыпана крупными перстнями, а в ушах Светланы - необычной формы серьги. Волосы Ло зачесаны на одну сторону.

Подпись к фото оказалась не менее эффектной:

Обними меня, - написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

give me a hug❤️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики похвалили фото и отметили, что с радостью бы устроили Лободе "обнимашки".

Ранее мы писали, что Настя Каменских разозлила Сеть голым фото.

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Теги: Светлана Лобода, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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