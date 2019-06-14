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"Ну это уже перебор": Голое фото Насти Каменских вызвало негодование в Сети

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Артистку раскритиковали за снимок в постели.

"Ну это уже перебор": Голое фото Насти Каменских вызвало негодование в Сети
instagram.com/kamenskux/

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Украинскую певицу Настю Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, раскритиковали в Сети из-за откровенного фото. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram. На фото полностью обнаженная Каменских сидит на постели спиной к камере. Настя потягивается руками вверх, а на обнаженных ягодицах видны белые следы от трусиков. 

Поймал меня с утра мой мальчик📸 - написала Настя.

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Многие фолловеры буквально набросились на Каменских с критикой. Они отметили, что такие снимки для “домашнего архива замужней женщины“, ее страница “это же не порножурнал“. Часть подписчиков назвали хэйтеров завистниками и отметили прекрасную фигуру звезды.

  • Я конечно все понимаю , красиво, Но мне кажется это уже перебор.
  • Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!
  • В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы.🤦‍♀️
  • На вас же дети подписаны .....
  • Просто зачем ???)
  • Люди почему вы на неё взъелись. Человек живет для себя, а не для вас! Тут ничего плохого нету. Очень эффектно получилось!
  • А че не сразу голая спереди уже! 🤦🏻‍♀️ Терять не чего 🤣
  • Скоро явно будет порно. После замужества понесло, - написали в Сети.

За два часа фото собрало больше 200 тысяч лайков.

Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила фото в бикини. 
 

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Теги: Настя Каменских, обнаженная, откровенные фото звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Потап  (аноним)  14.06.2019, 11:10
Оценка:  0
Потап
Хули удивительно? Есть уже видос,где ее Потап пежит а потом кончает в ее открытый спермоприемник. Бм не даёт запросить этот видос. А ещё раньше был видос,где Настю ебали 3 нигера,но его найти уже чет не могу. Так что это та ещё подружка-спермошлюшка
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