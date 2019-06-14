"Ну это уже перебор": Голое фото Насти Каменских вызвало негодование в Сети
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Украинскую певицу Настю Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, раскритиковали в Сети из-за откровенного фото. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram. На фото полностью обнаженная Каменских сидит на постели спиной к камере. Настя потягивается руками вверх, а на обнаженных ягодицах видны белые следы от трусиков.
Поймал меня с утра мой мальчик📸 - написала Настя.
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Многие фолловеры буквально набросились на Каменских с критикой. Они отметили, что такие снимки для “домашнего архива замужней женщины“, ее страница “это же не порножурнал“. Часть подписчиков назвали хэйтеров завистниками и отметили прекрасную фигуру звезды.
- Я конечно все понимаю , красиво, Но мне кажется это уже перебор.
- Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!
- В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы.🤦♀️
- На вас же дети подписаны .....
- Просто зачем ???)
- Люди почему вы на неё взъелись. Человек живет для себя, а не для вас! Тут ничего плохого нету. Очень эффектно получилось!
- А че не сразу голая спереди уже! 🤦🏻♀️ Терять не чего 🤣
- Скоро явно будет порно. После замужества понесло, - написали в Сети.
За два часа фото собрало больше 200 тысяч лайков.
Ранее мы писали, что Настя Каменских выставила фото в бикини.
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