Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США

Макс Барских показал совместное видео с экс-"ВИА Грой".

Украинские исполнители Макс Барских и Миша Романова в очередной раз подогрели слухи об их любовных отношениях.

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Так, сегодня на своей странице в Instagram 29-летний Макс опубликовал видео, на котором показал, как провел досуг с Мишей в Лос-Анджелесе. В ролике можно увидеть как певец ремонтирует мебель или вызывает лифт. А также как пара катается на автомобиле и поет известные хиты.

“Воспоминания @misharomanova #LA“, - лаконично подписал видео Барских.

Поклонники принялись активно комментировать совместное видео артистов.

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“Как теперь перестать это смотреть?! SOS! Help! Рeople!“, “Ну и Максик, диван скручивает, сейф вскрывает ну или, что там, не важно, песни пишет, стихи пишет, песни поет. Мастер на все руки. Золото мужчина. С таким не пропадешь и никогда не соскучишься. Умничка“, “Давно ждала такого рода видоса. урааа“, “Обожаю вас“, “Лучшее воспоминания, иногда хочется вернуться обратно туда же“, “Супер) настроение подняли:)“, “Это Божественно!!!! Больше, больше таких видео“, “Милашки“, “Крутые ребята“, - пишут подписчики Барских.

Напомним, ранее Макс Барских засветился в компании известной топ-модели.