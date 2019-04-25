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Макс Барских засветился в компании известной топ-модели

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Украинский певец Макс Барских опубликовал пикантный кадр с российской моделью Сашей Лусс.
Макс Барских засветился в компании известной топ-модели
Макс Барских засветился в компании известной топ-модели
instagram.com/max_barskih

Популярный украинский исполнитель Макс Барских удивил поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал горячий кадр с известной российской моделью и актрисой Сашей Лусс. Девушка сыграла главную роль в фильме Люка Бессона “Анна“, премьера которого состоится в июле.

Свежий снимок был сделан на одной из вечеринок во французском городе Канны, где сейчас проходит кинофестиваль. На фото Макс запечатлен в черном смокинге и расстегнутой черной рубашке. А Саша выбрала для вечеринки черное платье и клетчатый жакет. На черно-белом кадре Макс и  Саша прижимаются друг к другу на танцполе.

“Ой...“, - очень лаконично подписал фото Макс Барских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ой...

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

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Отметим, что некоторых фанов шокировала новая публикация артиста. Ведь многие поклонники Барских были уверены, что у Макса роман с экс-солисткой “ВИА Гры“ Мишей Романовой.

Напомним, ранее Макс Барских похвастался идеальной физической формой.

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Теги: Макс Барских, Саша Лусс, Миша Романова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  21.05.2019, 13:05
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