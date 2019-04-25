Макс Барских засветился в компании известной топ-модели

Украинский певец Макс Барских опубликовал пикантный кадр с российской моделью Сашей Лусс.

Популярный украинский исполнитель Макс Барских удивил поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал горячий кадр с известной российской моделью и актрисой Сашей Лусс. Девушка сыграла главную роль в фильме Люка Бессона “Анна“, премьера которого состоится в июле.

Свежий снимок был сделан на одной из вечеринок во французском городе Канны, где сейчас проходит кинофестиваль. На фото Макс запечатлен в черном смокинге и расстегнутой черной рубашке. А Саша выбрала для вечеринки черное платье и клетчатый жакет. На черно-белом кадре Макс и Саша прижимаются друг к другу на танцполе.

“Ой...“, - очень лаконично подписал фото Макс Барских.

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Отметим, что некоторых фанов шокировала новая публикация артиста. Ведь многие поклонники Барских были уверены, что у Макса роман с экс-солисткой “ВИА Гры“ Мишей Романовой.

Напомним, ранее Макс Барских похвастался идеальной физической формой.