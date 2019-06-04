Полностью обнаженная экс-"ВИА Гра" появилась на обложке мужского глянца

Миша Романова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала XXL.

Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“, которая недавно начала сольную карьеру, Миша приняла участие в фотосъемке для юбилейного номера мужского журнала XXL.

Читай также: Все же вместе?: Макс Барских появился на публике с Мишей Романовой

Об этом рассказала сама артистка. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок обложки июньского выпуска глянца, на котором позирует совершенно голой, лишь прикрыв грудь белой простыней. Автором кадра стал киевский фотохудожник Андрей Иваськив.

В подписи к откровенному фото звезда разместила анонс эксклюзивного интервью, в котором она рассказала о своих отношениях с Максом Барских и об уходе с “ВИА Гры“.

Также в описании к снимку говорится, что артистка уже в третий раз появилась на обложке XXL. Впервые Миша приняла участие в съемках вместе с коллегами по группе. Во второй раз она появилась на обложке вместе с Максом Барских.

Напомним, ранее Миша Романова выпустила ретро-видео на песню “Лунная“.