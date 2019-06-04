Полностью обнаженная экс-"ВИА Гра" появилась на обложке мужского глянца
Бывшая участница популярной группы “ВИА Гра“, которая недавно начала сольную карьеру, Миша приняла участие в фотосъемке для юбилейного номера мужского журнала XXL.
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Об этом рассказала сама артистка. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок обложки июньского выпуска глянца, на котором позирует совершенно голой, лишь прикрыв грудь белой простыней. Автором кадра стал киевский фотохудожник Андрей Иваськив.
В подписи к откровенному фото звезда разместила анонс эксклюзивного интервью, в котором она рассказала о своих отношениях с Максом Барских и об уходе с “ВИА Гры“.
Также в описании к снимку говорится, что артистка уже в третий раз появилась на обложке XXL. Впервые Миша приняла участие в съемках вместе с коллегами по группе. Во второй раз она появилась на обложке вместе с Максом Барских.
Super Misha: нежная Романова на юбилейной обложке летнего XXL Психотипический код Миши Романовой киевский фотохудожник Андрей Иваськив разгадал с момента первой встречи. Поэтому в его объективе Миша предстает такой, какая есть в жизни: внешне хрупкой, но очень уверенной внутренне особой. Июньская обложка XXL с Мишей Романовой - юбилейная в истории отношений певицы с журналом. Три раза и каждый - в новом амплуа: впервые певица появилась на обложке в качестве солистки легендарной группы ВИА Гра, в которой Миша блистала 5 лет, далее последовал кавер с Максом Барских, а сегодня настал час ее появления как сольного артиста. В блиц-интервью журналисту издания певица расставила все точки над “i“ по нескольким темам: почему год с момента ухода из ВИА Гры она молчала в публичном пространстве, есть ли контракт между ней и Максом Барских, который помогает в реализации ее сольной карьеры, и мужчине, способном покорить ее сердце. Относительно своего репертуара Миша признается, что лучше всего у нее получаются автобиографичные песни: “На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: «Прощайте, комплексы»! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию“. #МишаРоманова #MishaRomanova #BEREGAMUSIC @berega_music
Напомним, ранее Миша Романова выпустила ретро-видео на песню “Лунная“.
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