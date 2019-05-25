Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Все же вместе?: Макс Барских появился на публике с Мишей Романовой

Комментариев: 2
Украинские исполнители появились вместе на церемонии награждения престижной российской премии.
Все же вместе?: Макс Барских появился на публике с Мишей Романовой
Все же вместе?: Макс Барских появился на публике с Мишей Романовой
instagram.com/misharomanova

Украинский исполнитель Макс Барских и экс-солистка “ВИА Гры“ Миша Романова вновь подогрели слухи о своем романе совместным появлением на публике. Артисты вместе посетили девятую музыкальную премию телеканала RU.TV, которая состоялась 25 мая в “Крокус Сити Холле“. 

Читай также: Макс Барских оконфузился на вечеринке в Каннах - видео

На своей странице в Instagram Барских опубликовал видео, на котором можно увидеть, как он и Романова вместе выходят из автомобиля и, держась, за руки идут по красной дорожке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ru_tv awards

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih)

Также на странице певца появился ролик, на котором Миша целует Барских во время объявления его лучшим певцом года.

Читай также: Миша Романова выпустила ретро-видео на песню “Лунная“

Миша Романова тоже поделилась несколькими кадрами с мероприятия. Артистка опубликовала фото с вечеринки, которая состоялась после объявления победителей премии RU.TV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ru_tv Afterparty

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Премия @ru_tv 🔥

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

Напомним, ранее Макс Барских засветился в Каннах в компании известной топ-модели.

Поделись:
Теги: Миша Романова, Макс Барских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.05.2019, 12:17
Оценка:  0
гость
Нахера нам в Украине эта бесовщина??!
Ну, нравится прокацапскому быдлу тусоваться с кацапскими выблядками, дык, это их проблемы
pусский  (аноним)  27.05.2019, 12:15
Оценка:  0
pусский
Макс появился на публике с Мишей? Гы-гы-гы! Да они пидapacы, блять!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь