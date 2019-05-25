Украинские исполнители появились вместе на церемонии награждения престижной российской премии.

Все же вместе?: Макс Барских появился на публике с Мишей Романовой instagram.com/misharomanova

Украинский исполнитель Макс Барских и экс-солистка “ВИА Гры“ Миша Романова вновь подогрели слухи о своем романе совместным появлением на публике. Артисты вместе посетили девятую музыкальную премию телеканала RU.TV, которая состоялась 25 мая в “Крокус Сити Холле“.

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На своей странице в Instagram Барских опубликовал видео, на котором можно увидеть, как он и Романова вместе выходят из автомобиля и, держась, за руки идут по красной дорожке.

Также на странице певца появился ролик, на котором Миша целует Барских во время объявления его лучшим певцом года.

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Миша Романова тоже поделилась несколькими кадрами с мероприятия. Артистка опубликовала фото с вечеринки, которая состоялась после объявления победителей премии RU.TV.

Напомним, ранее Макс Барских засветился в Каннах в компании известной топ-модели.