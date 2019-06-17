Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро
Народная артистка Украины, известная исполнительница Наталья в последнее время посвящает все свое свободное время тренировкам. Звезда посещает спортивный зал, берет уроки танцев и бокса.
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Сегодня, на своей странице в Instagram певица решила показать фанам, с чего начинается ее утро. Звезда опубликовала ролик, в котором показала свою утреннею пробежку с собакой Аей. Также звезда продемонстрировала свой плейлист на телефоне.
“Всем привет! Многие из вас спрашивают о том, как же начинается мое утро? Показываю и рассказываю. Знакомьтесь, кто еще не знаком - моя несменная подружка по утренним пробежкам Ая. А как проходит ваше утро? Бегаете по утрам?“, - написала Наталья Могилевская.
Всем привет! Многие из вас спрашивают о том, как же начинается мое утро? Показываю и рассказываю 😉 Знакомьтесь, кто еще не знаком - моя несменная подружка по утренним пробежкам Ая! А как проходит ваше утро? Бегаете по утрам? 🏃 #вздоровомтелездоровыйдух #могилевская #натальямогилевская #спорт #зож #сила #утро #понедельник #бег #собака #dog
Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.
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