Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро

Певица Наталья Могилевская показала, как проходит ее утренняя тренировка.

Народная артистка Украины, известная исполнительница Наталья в последнее время посвящает все свое свободное время тренировкам. Звезда посещает спортивный зал, берет уроки танцев и бокса.

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Сегодня, на своей странице в Instagram певица решила показать фанам, с чего начинается ее утро. Звезда опубликовала ролик, в котором показала свою утреннею пробежку с собакой Аей. Также звезда продемонстрировала свой плейлист на телефоне.

“Всем привет! Многие из вас спрашивают о том, как же начинается мое утро? Показываю и рассказываю. Знакомьтесь, кто еще не знаком - моя несменная подружка по утренним пробежкам Ая. А как проходит ваше утро? Бегаете по утрам?“, - написала Наталья Могилевская.

Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.