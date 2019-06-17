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Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро

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Певица Наталья Могилевская показала, как проходит ее утренняя тренировка.
Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро
Наталья Могилевская показала, с чего начинается ее утро
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная исполнительница Наталья в последнее время посвящает все свое свободное время тренировкам. Звезда посещает спортивный зал, берет уроки танцев и бокса.

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Сегодня, на своей странице в Instagram певица решила показать фанам, с чего начинается ее утро. Звезда опубликовала ролик, в котором показала свою утреннею пробежку с собакой Аей. Также звезда продемонстрировала свой плейлист на телефоне.

“Всем привет! Многие из вас спрашивают о том, как же начинается мое утро? Показываю и рассказываю. Знакомьтесь, кто еще не знаком - моя несменная подружка по утренним пробежкам Ая. А как проходит ваше утро? Бегаете по утрам?“, -  написала Наталья Могилевская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет! Многие из вас спрашивают о том, как же начинается мое утро? Показываю и рассказываю 😉 Знакомьтесь, кто еще не знаком - моя несменная подружка по утренним пробежкам Ая! А как проходит ваше утро? Бегаете по утрам? 🏃 #вздоровомтелездоровыйдух #могилевская #натальямогилевская #спорт #зож #сила #утро #понедельник #бег #собака #dog

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская извинилась перед поклонниками за откровенные фото.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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