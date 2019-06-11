"Прям как Волочкова": Наталья Могилевская поразила растяжкой

Певица поделилась новым снимком с тренировочного зала.

Народная артистка Украины, известная украинская певица часто радует фанов снимками со своих занятий спортом.

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Так, сегодня 43-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала свежее фото с тренировочного зала. На снимке артистка продемонстрировала впечатляющую растяжку. Наталья позирует на фитнес-коврике в черных лосинах и белой футболке. При этом она положила руки на фитбол.

“Я живу последнюю неделю с выражением: Бог, у меня есть проблема или Проблема, у меня есть Бог? Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. А как обычно думаете Вы? Замечали что от настроя и веры меняются решения и результат? Желаю вам активной недели и благословения высших сил чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы!“, - подписала спортивное фото Наталья Могилевская.

Подписчики оставили множество комментариев под публикацией. Некоторым понравились философские мысли певицы. Другие же больше оценили спортивную форму звезды.

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“Какие стопы!!! Потрясающая!!!“, “Правильно, Наташенька, Бог на первом месте и мы Его проблема“я“, “Прям как Волочкова“, “Да! Все от настроения и веры меняется и чаще всего координатно“, “И Вам, Наташенька, того же))) у меня есть Бог, у меня есть я. И никакие проблемы не страшны“, “Какая вы умничка! Восхищаюсь вы всегда для меня пример“, “Как актуально, прямо в данный момент Вы озвучили то, что мне надо! Спасибо! Проблема, у меня есть Бог. Аминь!“, “Спасибо. И Вам благословения высших сил!“, “Наталья никогда не перестанет нас удивлять“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту.