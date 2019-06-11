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"Прям как Волочкова": Наталья Могилевская поразила растяжкой

Комментариев: 3
Певица поделилась новым снимком с тренировочного зала.
"Прям как Волочкова": Наталья Могилевская поразила растяжкой
"Прям как Волочкова": Наталья Могилевская поразила растяжкой
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная украинская певица часто радует фанов снимками со своих занятий спортом.

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Так, сегодня 43-летняя звезда на своей странице в Instagram опубликовала свежее фото с тренировочного зала. На снимке артистка продемонстрировала  впечатляющую растяжку. Наталья позирует на фитнес-коврике в черных лосинах и белой футболке. При этом она положила руки на фитбол. 

“Я живу последнюю неделю с выражением: Бог, у меня есть проблема  или Проблема, у меня есть Бог? Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. А как обычно думаете Вы? Замечали что от настроя и веры меняются решения и результат? Желаю вам активной недели и благословения высших сил чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы!“, - подписала спортивное фото Наталья Могилевская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я живу последнюю неделю с выражением: Бог, у меня есть проблема или Проблема, у меня есть Бог? Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. • А как обычно думаете Вы? Замечали что от настроя и веры меняются решения и результат? • Желаю вам активной недели и благословения высших сил чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы! #натальямогилевская #могилевская #смехдослез #talantschool #спорт #sport #fitness #live #love #smile #йога #yoga

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Подписчики оставили множество комментариев под публикацией. Некоторым понравились философские мысли певицы. Другие же больше оценили спортивную форму звезды.

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“Какие стопы!!! Потрясающая!!!“, “Правильно, Наташенька, Бог на первом месте и мы Его проблема“я“, “Прям как Волочкова“, “Да! Все от настроения и веры меняется и чаще всего координатно“, “И Вам, Наташенька, того же))) у меня есть Бог, у меня есть я. И никакие проблемы не страшны“, “Какая вы умничка! Восхищаюсь вы всегда для меня пример“, “Как актуально, прямо в данный момент Вы озвучили то, что мне надо! Спасибо! Проблема, у меня есть Бог. Аминь!“, “Спасибо. И Вам благословения высших сил!“, “Наталья никогда не перестанет нас удивлять“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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medved3558    11.06.2019, 17:12
Оценка:  0
medved3558
казламордые все скучают за салом )))
гость  (аноним)  11.06.2019, 16:57
Оценка:  -2
гость
а своё придумать, своим "чудом" хохлорабский ум не позволяет????
Всё только что нибудь УКРасть, плагиатить....
Х()хлы --- продажные козлы!!!!

Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!
colavova    11.06.2019, 17:04
Оценка:  +1
colavova
скучаешь за салом)))
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