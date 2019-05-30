Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту

Наталья Могилевская показала совместные кадры с известным композитором.

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская удивила поклонником новой публикацией в Сети. Звезда призналась в любви украинскому пианисту и композитору Полю Солонару.

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На странице в Instagram исполнительница опубликовала серию фотографий, на которых нежно обнимается с Полем.

Судя по указанной геолокации артисты встретились в одном из заведений на Крещатике возле Майдана Независимости.

“Знакомтесь: Поль. Я его люблю. Он прекрасный музыкант“, - подписала снимки Могилевская.

Поклонники артистки принялись активно обсуждать совместные кадры музыкантов.

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“Серьёзно и теперь интрига года..... понять невозможно любите как музыканта ну или же..... блин ну всё...... ну всё таки кажется, что вы его любите как очень хорошего музыканта“, “Желаю Вам, быть просто любимой и счастливой женщиной“, “Вот это поворот“, “Наталочка, я ооочень рада за вас!!! Будьте счастливы!! Любите и будьте любимы!!!“, “Наталья вы с Поль такие милые, красивые и очаровательные. Наталья желаю вам бесконечной любви и счастье“, “А ты его любишь как музыканта или как мужчину???“, “Вітаю Вас!!! Хай буде ЩАСТЯ“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская растрогала сеть школьным фото.