Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту

Комментариев: 0
Наталья Могилевская показала совместные кадры с известным композитором.
Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту
Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская удивила поклонником новой публикацией в Сети. Звезда призналась в любви украинскому пианисту и композитору Полю Солонару.

Читай также: Наталию Могилевскую выгнали из собственного дома

На странице в Instagram исполнительница опубликовала серию фотографий, на которых нежно обнимается  с Полем.

Судя по указанной геолокации артисты встретились в одном из заведений на Крещатике возле Майдана Независимости.

“Знакомтесь: Поль. Я его люблю. Он прекрасный музыкант“,  - подписала снимки Могилевская.

Поклонники артистки принялись активно обсуждать совместные кадры музыкантов.

Читай также: “Трепещите мужчины“: Наталья Могилевская примеряла образ боксерши

“Серьёзно и теперь интрига года..... понять невозможно любите как музыканта ну или же..... блин ну всё...... ну всё таки кажется, что вы его любите как очень хорошего музыканта“, “Желаю Вам, быть просто любимой и счастливой женщиной“, “Вот это поворот“, “Наталочка, я ооочень рада за вас!!! Будьте счастливы!! Любите и будьте любимы!!!“, “Наталья вы с Поль такие милые, красивые и очаровательные. Наталья желаю вам бесконечной любви и счастье“, “А ты его любишь как музыканта или как мужчину???“, “Вітаю Вас!!! Хай буде ЩАСТЯ“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Наталья Могилевская растрогала сеть школьным фото.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская, Поль Солонар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь