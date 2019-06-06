Певица познакомила фанов со своим тренером по боксу.

"Полезно и азартно": Наталья Могилевская показала свои занятия по боксу instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная украинская певица часто радует фанов интересными публикациями в соцсети. Исполнительница обожает делиться снимками со своих тренингов, а также занятий танцами и йогой.

Читай также: Наталья Могилевская вспомнила времена, когда была блондинкой

Недавно 43-летняя звезда открыла для себя бокс. На своей странице в Instagram Наталья опубликовала снимки, на которых примеряла боксерские перчатки.

На свежем кадре артистка позирует в компании своего тренера Сергея. Судя по указанной геолокации, занятия проходят в столичном фитнес-клубе “La Zone Club“.

“Кто уже потренировался? Вы помните что начать достаточно с одной минуты в день? Кстати, знакомьтесь, мой потрясающий тренер Сергей! Научил меня что боксеры самые сухие спортсмены. Полезно и азартно“, - подписала кадры Наталья Могилевская

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась в любви известному музыканту.